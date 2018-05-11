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بعد تأجيل الفصل في القضية

محكمة الدار البيضاء تقضي بتجميد إضراب تقنيي الجوية

  29 جويلية 2018 - 21:02   قرئ 62 مرة   0 تعليق   الوطني
محكمة الدار البيضاء تقضي بتجميد إضراب تقنيي الجوية

قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة بتجميد الإشعار بالإضراب الذي رفعه تقنيو الجوية الجزائرية يوم 9 جويلية الجاري، إلى إدارة الشركة تحضيرا للدخول في إضراب مفتوح بداية من الثلاثاء المقبل.

 

أمر الفرع الاستعجالي للمحكمة الابتدائية نقابة تقنيي صيانة الطائرات بتجميد الإضراب إلى غاية أن تبث الغرفة الاجتماعية بذات المحكمة، بداية من 5 أوت القادم، في الدعوى التي رفعتها إدارة الجوية الجزائرية بخصوص الإضراب المزمع أن يدخل فيه التقنيون. ورفعت إدارة الجوية الجزائرية قضيتين في حق النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، الأولى على مستوىالفرع الاستعجالي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، والثانية على مستوىالغرفة الاجتماعية بذات المحكمة.

ومن المرتقب أن تعلن النقابة عن تجميد إضراب الـ 31 جويلية في بيان سيصدر خلال الساعات القادمة، التزاما بقرار المحكمة - في حال أقرت بذلك -، إلا أن ذلك لا يعني - حسب مصادر نقابية - عدم قيام العمال بالإضراب من تلقاء أنفسهم على غرار ما حدث في المرة الماضية، منبها إلى أن الغضب العمالي داخل الشركة قد بلغ أقصاه في عدة مديريات.

ويذكر أن النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات للجوية الجزائرية أخطرت إدارة الشركة دخولها في إضراب مفتوح بداية من 31 جويلية، وجاء في بيان الشركة فإن هذا الإشعار ساري المفعول بداية من 31 جويلية، وأوضحت النقابة في بيان لها أنها سلمت إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية إشعارا بالإضراب، تعلمها فيها بقرار الدخول في إضراب مفتوح نهاية الشهر الجاري. وأكدت ذات النقابة التزامها بتقديم الحد الأدنى من الخدمة، من خلال ضمان رحلات الحجاج فقط التي انطلقت بداية من 24 جويلية الجاري. وقد أكد وزير النّقل والأشغال العمومية، عبد الغاني زعلان، أن إضراب تقنيي الجوية الجزائرية يضر بسمعة البلاد، كاشفا أن المديرية العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية فتحت باب الحوار قامت باستدعاء جميع النقابات للجلوس على طاولة الحوار لإيجاد الطريقة المثلى للخروج من هذه الوضعية التي توجد عليها المؤسسة، داعيا هذه النقابات إلى التحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة للشركة. وكان الفرع الاستعجالي للمحكمة الإدارية للدار البيضاء قد أجل الفصل في قضية إضراب نقابة تقنيي الصيانة للجوية الجزائرية، إلى يوم الثلاثاء 24 جويلية 2018، وذلك استكمالا لإجراءات التقاضي التي تمنح للنقابة حق إيداع عريضة الرد على دعوى إدارة الجوية الجزائرية التي تدعي عدم شرعية الإضراب.

بوعلام حمدوش

 

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