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لتجنّب الفوضى والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم

ندوات دينية وحلقات فتوى بمكة والمدينة لتأمين الحجاج الجزائريين

  29 جويلية 2018 - 21:04   قرئ 58 مرة   0 تعليق   الوطني
ندوات دينية وحلقات فتوى بمكة والمدينة لتأمين الحجاج الجزائريين

باشرت لجنة الإفتاء في بعثة الحج الجزائرية عقد ندوات دينية وحلقات للإفتاء لفائدة الحجاج الجزائريين، الذي بدأوا يتوافدون على البقاع المقدسة، لمنع تأثرهم بالفتاوى الغريبة والفوضى التي يشهدها هذا المجال خلال فترة الحج، وكذا الإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم.

 

شرعت لجنة الإفتاء الجزائرية المتكونة من فقهاء وعلماء وشيوخ في إقامة وتنظيم ندوات دينية وسلسلة من حلقات الإفتاء لفائدة الحجاج الجزائريين الذين بدأوا يتوافدون على المدينة بالمملكة العربية السعودية، نهاية الأسبوع الماضي، تحسبا لأداء مناسك الحج. وحسب ما أفاد بهرئيس لجنة الفتوى، محمد عمر حساني، لوكالة الأنباء الجزائرية، فإنّ هذه اللجنة المكلفة من طرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، تسعى جاهدة لضمان مرافقة تامة ومتميزة من أجل مساعدة الحجاج الجزائريين على أداء هذا الركن الخامس من الإسلام، وتعمل على تذليل كل الصعاب والإجابة عن تساؤلات واستفسارات الحجاج بما يمكنهم من أداء مناسك الحج على أكمل وجه.

وأكد حساني أن كل وفد من الحجاج الجزائريين يصل إلى المدينة يستفيد من محاضرتين وجلستين للفتاوى للإجابة على مختلف تساؤلاتهم الدينية بالمدينة وحتى بمكة، وأضاف أن ذلك سيمكن الحجاج الجزائريين من أن  يجدوا أنفسهم في أريحية من أمرهم. وتابع ذات المتحدثبأن هذه الجلسات الدينية ستسمح للحجاج الجزائريين بأن يكونوا في غنى عن فوضى الفتاوى التي تأتي من هنا وهناك ويكونوا كذلك في مأمن تام عبر مرافقة مستمرة، وطمأن حساني جميع الحجاج الجزائريين بأن حجهم في أياد آمنة يسهر عليه أكفاء من العلماء الذين أنجبتهم الجزائر -حسبه.

من جهته، تحدث عضو لجنة الإفتاء، عبد الحميد ويسي، عن إعداد برنامج تقدم من خلاله محاضرات وتقام عبره جلسات للإفتاء بكل من المدينة ومكة، بالإضافة إلى مساهمة المرشدين لتوضيح الأحكام الشرعية لمختلف المسائل الدينية ومرافقة الحجاج  روحيا .

وتتضمن بعثة الحج الجزائرية التي تقدر بـ 800 عضو عددا من الأئمة الذين اختارتهم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للسهر على ضمان تقديم الفتوى للحجاج والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم المتعقلة بأداء الركن الخامس من الإسلام، ومنع تأثرهم بفتاوى غريبة يمكن أن تستهدفهم خلال تواجدهم على تراب المملكة العربية السعودية، وتشمل البعثة أيضا 115 طبيبا و200 عضو من الحماية المدنية وأفرادا آخرين من مختلف القطاعات المشاركة في الحج على غرار الشؤون الدينية، الديوان الوطني للحج والعمرة، وزارة الخارجية وغيرها.

زين الدين زديغة

 

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