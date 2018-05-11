اطلاق خدمة "عمود تدخل المحمول "لمكافحة حرائق الغابات

تفتتح المديرية العامة للغابات، اليوم الاثنين، بولاية غليزان، خدمة عمود التدخل المحمول، حيث يسمح المخطط بالتدخل السريع في المنطقة الجهوية للغرب.

وأوضح نائب مدير حماية الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات بومسعود، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنه سيتم خلال العملية تسخير رتل متحرك على مستوى ولاية غليزان ليدعم الفرق المتحركة والمتواجدة منذ وضع جهاز التدخل الأولي لمكافحة حرائق الغابات في الفاتح جوان الماضي، مشيرا إلى أن الرتل الخامس بعد وضع أربعة أرتال، وأضاف المتحدث ذاته أن التجربة هي الأولى من نوعها وسيتم تعميمها في السنوات المقبلة على مستوى ولايات أخرى في حال أثبتت نجاعتها على حد تعبيره.