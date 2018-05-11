تقنيو صيانة طائرات الجوية الجزائرية يجمدون إضرابهم

أعلنت اليوم الاثنين، النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات عن تجميد الإضراب الذي كان من المنتظر أن تدخل فيه غدا الثلاثاء، بعد حكم الفرع الاستعجالي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، القاضي بتجميد الإشعار بالإضراب الذي رفعه تقنيو الجوية الجزائرية يوم 9 جويلية الجاري، إلى إدارة الشركة تحضيرا للدخول في إضراب مفتوح بداية من الثلاثاء المقبل، حيث أمرت المحكمة نقابة تقنيي صيانة الطائرات بتجميد الإضراب، إلى غاية أن تبث الغرفة الاجتماعية بذات المحكمة بداية من 5 أوت القادم، في الدعوى التي رفعتها إدارة الجوية الجزائرية بخصوص الإضراب المزمع أن يدخل فيها التقنيين.