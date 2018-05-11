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وزارة العدل اصدرت 727 أمر قضائي دولي في حق مبحوث عنهم

  30 جويلية 2018 - 13:03   قرئ 44 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة العدل اصدرت 727 أمر قضائي دولي في حق مبحوث عنهم

قال الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام ،أن الجزائر أبرمت  إتفاقيات  خلال السنوات الماضية  من أجل  التعاون القضائي مابين الجزائر  والدول  الأخرى.

وفي هذا السياق كشف الوزير لوح، أنه قد تم وضع مخطط  للتعاون في مجال محاربة الجريمة العابرة  للحدود والتي تهدد السلم والأمن  في الجزائر.

وخلال تدشينه للمرسة العليا للقضاء بالقليعة ولاية تيبازة، صرح الطيب لوح أن السلطات القضائية في الجزائر  أصدرت خلال الثلاث سنوات الماضية.

بدءا من العام 2015 والى غاية جويلية 2018 الحالي 727 أوامر بالقبض الدولية في حق المبحوق عنهم و المجرمين  المتابعين قضائيا في الدول الأجنبية.

وكشف بلغة الأرقام على أن  قد تم إصدار 281 غنابة قضائية  وتلقي 277 إنابة قضائية وفق إجراءات التسليم  بشأن المجرمين وغيرهم.

 

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