97 بالمائة من الطلبة الجدد سجلوا أنفسهم

شريط الاخبار
ارتفاع جنوني لأسعار الدجاج رونو تمدد تخفيضاتها.. تسليم فوري لـ بيكانتو و هيونداي في ساعتين 8 آلاف مليار تكلفة مشروع توسعة مطار هواري بومدين الدولي طحكوت يطلق سيارات سوزوكي سبتمبر المقبل موسم المبادرات ينتعش عشية الاستحقاقات الرئاسية سعر سلة أوبك يرتفع إلى 73.62 دولارا انطلاق معالجة رغبات الطلبة الجدد غدا والنتائج في الـ07 أوت ندوات دينية وحلقات فتوى بمكة والمدينة لتأمين الحجاج الجزائريين محكمة الدار البيضاء تقضي بتجميد إضراب تقنيي الجوية 1.3 بالمائة نسبة نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر خلال الثلاثي الأول من 2018 تسليم 2700 مقعد بيداوغوجي جديد بجامعة تيزي وزو توزيع 30 ألف وحدة سكنية خلال شهر أوت المقبل التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة يوم 05 سبتمبر حركة البناء تفنّد تشويشها على مشاورات حمس تأجيل ملف تهريب سيارات فاخرة مبحوث عنها من أنتربول إلى 19 أوت 34,7 مليون قنطار الإنتاج الوطني من الحبوب خلال 2017 غضب حكومي من تأخّر المسؤولين المحليين في الاستجابة لانشغالات المواطنين حرس السواحل تحبط محاولة «حرقة» 336 شخص "بومار كومباني" نجاح تحدي التصنيع والتصدير لأوروبا و6.4 مليار دينار قيمة الصادرات جوان الماضي رفع التجميد عن 31 محطة للمياه السنة الجارية..والمياه متوفرة للجزائريين يومي العيد المضاربون يتحكمون في الأسواق والأسعار ستكون "ملتهبة البنوك تصدر تحفيزات جديدة للجزائريين لدفعهم على الادخار 48 ساعة أمام الطلبة الجدد لتأكيد التسجيلات الجامعية الأولية حاملو "DEUA" يدعون الحكومة لإعادة تصنيفهم وإدماجهم في الرتب المستحدثة عصابات تستعمل دراجات نارية لانتشال هواتف نقالة من الفتيات انطلاق أول رحلة للحجاج من مطار وهران بعثـة الحج تعايــن فنـادق الحجـاج الجزائرييـن بمكـــة جزائريون تائهون في إسبانيا يطالبون بتدخّل مساهل لإنصافهم 29 جزائريا محتجزا في مراكز توقيف احتياطي بروسيا الأزمة السورية وقضية فلسطين في قلب الحدث والجزائرتدخل السباق ڤايد صالح يؤكد حياد المؤسسية العسكرية ويرفض اقحامها في الصراعات السياسية مساهل يدافع أمام الأمريكيين عن حرية المعتقد والعبادة في الجزائر وهران تؤكد وفاءها للفن السابع في مهرجان الفيلم العربي زعلان يؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة مع نقابة تقنيي الجوية الجزائرية أزمة مضيق باب المندب تدفع بأسعار النفط إلى 74.54 دولارا الكشف عن نتائج المسابقة المهنية للترقية مساء الغد إطلاق تطبيق "مناسكنا" للحجاج والمعتمرين توقيف إرهابي في باتنة و5 عناصر دعم في تبسة وسيدي بلعباس 15 يوما لتكوين الأساتذة الجدد و دورات أخرى في عطلتي الشتاء و الربيع 3500 طالب سجلوا أنفسهم في المرحلة الأولى
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. 97 بالمائة من الطلبة الجدد سجلوا أنفسهم

97 بالمائة من الطلبة الجدد سجلوا أنفسهم

  30 جويلية 2018 - 14:59   قرئ 70 مرة   0 تعليق   الوطني
97 بالمائة من الطلبة الجدد سجلوا أنفسهم

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن 97 بالمائة من الناجحين في امتحان  شهادة البكالوريا، سجلوا أنفسهم في الأرضية الالكترونية، وذلك قبيل ساعات من انتهاء عملية تأكيد التسجيلات الأولية اليوم في منتصف الليل

وقال حجار في تصريح لـ (وأج)، أن "عملية تأكيد التسجيلات الأولية التي انطلقت أمس ستستمر اليوم إلى غاية منتصف الليل، وقد أتم 97 بالمائة من  المتحصلين على شهادة البكالوريا عملية التسجيل"، مضيفا أن نسبة 3 بالمائة المتبقية تمثل "الطلبة المترددين أو الذين انتقلوا إلى مؤسسات وجامعات أخرى  خاصة أو عسكرية أو من الذين اجتازوا امتحان شهادة البكالوريا لتحسين مستواهم دون أن يتحصلوا على نتائج أحسن"

وأكد الوزير، أن عملية التسجيلات الجامعية "تمت في ظروف جيدة ولم يتم تسجيل أي مشكل على المستوى الوطني".وبعد تأكيد التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة ما بين 29 الى 30 جويلية، سيتم الاعلان عن نتائج التوجيهات على الخط يوم  7 أوت 2018 مساء، وذلك بعد  معالجة الرغبات في الفترة الممتدة ما بين 31 جويلية و 7 أوت

أما المرحلة الثانية من التسجيلات الأولية وإعادة التوجيه وإجراء الاختبارات والمقابلات بالنسبة للفروع المعنية تكون من 08 الى 12 اغسطس، ويتعلق الأمر  بالطلبة الذين تم توجيههم لفرع علوم وتقنيات الذين يتوجب عليهم تقديم شهادة طبية للمؤسسة التي تم توجيههم فيها، وكذا اجراء لقاء شفوي في حالة توجيههم الى  إحدى هذه المؤسسات، ويتعلق الأمر بالمدارس العليا للأساتذة او معاهد وعلوم التكنولوجيات التطبيقية و بعض دورات الليسانس و ليسانس الامامة والارشاد

وتتم المعالجة الثانية لحالات الرسوب في الاختبارات والمقابلات وطلبات اعادة التوجيه، في الفترة الممتدة ما بين 13 و 16 أوت المقبل، اما الاعلان عن  نتائج التوجيهات فيكون في 16 اوت.وحدد تاريخ فتح البوابة المخصصة للإيواء في الفترة الممتدة ما بين 08 الى 15 اوت المقبل، ليتم الاعلان عن التسجيلات النهائية وكذا ملفات الخدمات  الجامعية من 02 الى 06 سبتمبر وهي مرحلة التسجيلات النهائية.وستكون مرحلة معالجة الحالات الاستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي واعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء والمنحة والنقل، من 02 الى 16 سبتمبر بحيث  حدد تاريخ 16 سبتمبر كآخر أجل للتسجيلات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2018-2019

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات