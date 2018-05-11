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لوح يؤكد أن المدرسة العليا للقضاء تساهم في رفع التحديات

الجزائر أصدرت 727 أمر بالقبض على مبحوث عنهم قضائيا في الخارج

  30 جويلية 2018 - 21:51   قرئ 2 مرة   0 تعليق   الوطني
الجزائر أصدرت 727 أمر بالقبض على مبحوث عنهم قضائيا في الخارج

 أبرز وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن الجزائر قامت بإصدار 727 أمر بالقبض خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما مكنها من توقيف عدد كبير من المبحوث عنهم قضائيا في الخارج، مشيرا إلى إصدار الجزائر 281 إنابة قضائية دولية، مقابل تلقيها لـ 277 إنابة.

 

قال الطيب لوح إن الجزائر أبرمت اتفاقيات خلال السنوات الماضية من أجل التعاون القضائي ما بين الجزائر والدول الأخرى، مؤكدا وضع مخطط للتعاون في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود، والتي تهدد السلم والأمن في الجزائر. في سياق متصل، أكد لوح خلال إشرافه على حفل تدشين المدرسة العليا للقضاء بالقليعة أنه قد تم بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 ماي 2016 رفع مدة التكوين القاعدي بالنسبة لطلبة القضاء إلى أربع سنوات بداية من الدخول الجامعي 2019/2018، بعدما كانت مدة تكوين هذه الفئة محددة بسنتين، كما أشار الوزير إلى أنه سيتم فتح مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاة مع بداية السنة الجامعية الجديدة،مشيرا إلى أن سلك القضاء في الجزائر قد شهد تحديات كبرى على مدار سنوات، من خلال إنجازات تعزز بها القطاع، مضيفاأن المنشآت القاعدية تعتبر هيكلا وتحولا مهما على صعيد الإمكانات التي توضع تحت تصرف القضاء.وأضاف الوزير أنّ المحور الرئيس يتمثل في تطوير المحتويات النظرية والعمل الميداني للقضاة عبر الوطن، بغية رفع التحديات التي تعرفها الجزائر وكذا التحولات.

وكان الوزير قد أكد خلال إشرافه على تنصيب مجلس قضاء المسيلةأن الدفعة الجديدة للقضاة التي ستفوز بالمسابقة في أواخر سنة 2018ستحظى ببرنامج دراسي خاص، يضاهي ما هو موجود في الدول والجامعات المشهورة فيالعالم، مشيرا إلى أن محتوى برنامج التكوين وطرق التدريس ستعرف تغييرا بنسبة 60 بالمائة على الأقل، قائلا في كلمته إنه رغم أن عدد القضاة في البلاد حالياكاف ويستجيب للمقاييسالدولية إلا أنه بات من الضروري وجود دفعة جديدة من الطلبة القضاة للالتحاقبالمدرسة العليا من أجل تعويض القضاة الذين سيستفيدون من التقاعد أو المغادرينمناصبهم لسبب أو لآخر، قائلا إن عدد القضاة الممارسين حاليا يبلغ 6200 قاض.

أسامة سبع

 

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