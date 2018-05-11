تحضيرا للدخول المدرسي المقبل

4100 مليار لتهيئة المدارس ورفع التجميد على 1540 مشروع

رصدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم تحضيرا للدخول المدرسي القادم غلافا ماليا يقدر بـ41 مليار دينار موجه لحراسة وصيانة المدارس الابتدائية وتسيير المطاعم المدرسية واقتناء مدافئ ومكيفات هوائية، بالإضافة إلى رفع التجميد على 1540 مشروع إنجاز وإعادة تهيئة المدارس الابتدائية والمطاعم عبر الوطن.

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بخصوص الدخول المدرسي المقبل، أن مقاربة قطاعه الجديدة في التسيير قائمة على التقييم المستمر لجميع نشاطات العمل الجواري وعلى التنسيق بين المصالح المركزية والجماعات المحلية، حيث تم تسخير كل الوسائل من أجل أن يجري الدخول المدرسي المقبل في أحسن الظروف.

وأضاف بدوي أن الوزارة الوصية وضعت برنامجا خاصا لفائدة المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية عبر ولايات الوطن، وتمثلت أهم محاوره حول تخصيص مبلغ 15 مليار دينار موجه لحراسة وصيانة المدارس الابتدائية، مع السماح باستعمال 50 بالمائة من هذا المبلغ من أجل اقتناء مدافئ ومكيفات هوائية، وتخصيص غلاف مالي يقدر بـ 26 مليار دينار لتسيير المطاعم المدرسية، محتسبة على أساس سعر يتراوح بين 45 و55 دينار للوجبة، وكذا غلاف مالي لدعم الانتقال الطاقوي بهدف تزويد المدارس النموذجية عبر 48 ولاية بالمعدات التي تشتغل بالطاقات المتجددة.

كما أشار وزير الداخلية إلى اقتناء 3500 حافلة للنقل المدرسي من مؤسسات عمومية وخاصة، منها 600 حافلة ستكون جاهزة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، ومنح 45 ألف منصب مالي لتسيير المدارس والمطاعم المدرسية لحاملي شهادات التكوين والتعليم المهنيين، بالإضافة إلى رفع التجميد على 1540 مشروع إنجاز وإعادة تهيئة المدارس الابتدائية والمطاعم عبر الوطن.

من جهة أخرى، قرّرت وزارة التربية الوطنية تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلّقة بالدخول المدرسي المقبل لتخفيف العبء على الأولياء، بإعفائهم من استخراج الوثائق الإدارية لأبنائهم المتمدرسين بهدف تفادي عناء التنقل إلى البلديات، حيث اكتفت بتكليف الأولياء بإمضاء الولي الشرعي للتلميذ المتمدرس على النظام الداخلي دون المصادقة عليه بمصالح الحالة المدنية بالبلديات، كما أعفت الوزارة أيضا الأولياء من تقديم شهادة ميلاد أبنائهم عكس ما كان معمول به. وفيما يخص عملية التحضير للدخول المدرسي القادم، فقد أمرت المسؤولة الأولى على رأس القطاع نورية بن غبريت إطاراتها بالوقوف شخصيا على مراقبة عملية صيانة المؤسسات التربوية والتكفل بأشغال تهيئة الهياكل البيداغوجية خلال فترة العطلة المدرسية بالإضافة إلى الشروع في توزيع وبيع الكتب المدرسية، مشددة على ضرورة ضمان التأطير البيداغوجي والإداري على مستوى كل المؤسسات التربوية خاصة في الولايات الجنوبية.