العهدة الخامسة، الجيش والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية

بالتفاصيل... هذا ما دار بين مقري وأويحيى

تناول اللقاء المغلق الذي جمع قيادة التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة الأمين العام أحمد أويحيى، ووفدا عن حركة مجتمع السلم بقيادة رئيسها عبد الرزاق مقري، أبرز الملّفات التي أثارت ضجّة إعلامية مؤخّرا، فردّ أويحيى على مقترح المرحلة الانتقالية ودور المؤسسة العسكرية فيها، كما ردّ على الانتقادات الشديدة التي طالت مرحلة تسييره للحكومة لا سيما ما يتعلق بمقترح التمويل غير التقليدي والتضخّم وكذا مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي.

قسّم رئيس حمس، عبد الرزاق مقري، الورقة التي دخل بيت الأرندي مساء الأحد، يستعرضها على الأمين العام أحمد أويحيى، أحد أبرز رجال الحكم في المرحلة الراهنة، إلى أربعة محاور أولها يتعلق بالشأن الداخلي السياسي، والثاني اقتصادي والثالث اجتماعي وختمها بتصورات الحركة لمواقف الجزائر الدولية.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها المحور اليومي فإنّ الاجتماع الذي دام ساعتين من الزمن، انطلق بتقديم مقري لمبادرته التوافق الوطني من أجل إحداث الانتقال الديمقراطي وتغيير السياسات، وتوقّف مطوّلا يشرح تصوراته بخصوص الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في ذلك، فذكر الشروحات التي قدّمها للإعلام، على أن دورها يكمن في كونها مراقبا وضامنا للانتقال الديمقراطي، وليس انقلابا على الرئيس. فعقّب أمين عام الأرندي على ذلك، بأنّ الوضع الذي تعيشه البلاد عادي وقال: الحالة هانية لماذا تريدون مرحلة انتقالية، مضيفا أنّ الجزائر تسيّرها مؤسسات منتخبة كل خمس سنوات بما فيها مؤسسة رئاسة الجمهورية، مؤكّدا أنّ الأرندي اختار خندقه وأنه يطلب من الرئيس بوتفليقة التقدّم للترشح لعهدة رئاسية خامسة، كما أنه يرى أن الجيش ملتزم بمهامه الدستورية المتمثّلة في حماية التراب الوطني وهو ثاني مؤسسة، بعد رئيس الجمهورية، تحافظ على الوحدة الوطنية، مستلهما من نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، دعوته إلى إبعاده عن الصراعات السياسية.

وبخصوص العهدة الخامسة، قال مقري إنه ليس ضد ترشح بوتفليقة، كما أنّ كلّ حزب حرّ في المرشح الذي يدعمه لكن حمس تبحث عن التوافق، وانتهى النقاش بعدم التوافق حول إحداث مرحلة انتقالية بعد اصطدام حمس برفض قاطع من الأرندي.

في الشق الاقتصادي، أثار مقري إشكالية التمويل غير التقليدي وما قد يتسبّب به من تضخّم، فقدّم أرقاما قال إنها تقريبية، وقال لأويحيى: بصفتك وزيرا أوّل ولك مسار طويل في الحكم فأنت أدرى بحقيقة الأرقام، وسأله بخصوص طبع النقود، فردّ أويحيى على أنّ هذا الحلّ ظرفي إلى غاية 2021، وأن الحكومة قدّرت نسبة التضخّم التي يمكنها التحكّم فيها. وسجّلت المشاورات توافقا بين الحزبين بخصوص الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تصويب سياسة الدعم الاجتماعي، لكن بإشراك مختلف الأحزاب التي يتعيّن عليها إقناع المواطنين بضرورتها. كما سجّل الطرفان توافقا فيما يتعلّق بمواقف الجزائر على الصعيد الدولي، والمساهمة في المصالحة الداخلية بين الشعوب العربية قصد إنهاء الفتنة التي تسببت بالفوضى وهزّت كامل المنطقة العربية.