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مسابقة توظيف 87 أستاذا جديدا السنة المقبلة

فتح 6800 منصب ماستر بجامعة تيزي وزو

  30 جويلية 2018 - 22:10   قرئ 54 مرة   0 تعليق   الوطني
فتح 6800 منصب ماستر بجامعة تيزي وزو

فتحت جامعة مولود معمري بتيزي وزو 6800 منصب للترشح في طور الماستر في مختلف التخصصات بعنوان السنة الجامعية 2018 / 2019، وذلك حسبما أكده، أمس، نائب رئاسة الجامعية والمكلف بالبيداغوجيا موحلبي حسان في تصريحاته لـالمحور اليومي.

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أضاف المتحدث أن مصالح الجامعة، ومنذ فتح الأرضية الرقمية وإيداع ملفات الترشح، من جوان إلى غاية تاريخ غلقها في 12 جويلية المنصرم، أحصت أكثر من 10 آلاف مترشح في كل التخصصات، وهو الرقم الذي يفوق نظريا عدد المناصب الممنوحة إلا أن المكلف بالبيداغوجيا أكد أن النمط المتعامل به في جامعة تيزي وزو بخصوص دراسات الماستر يعطي الأولوية لمترشحي نظام  أل، آم، دي وحاملي شهادات اليسانس للنظام القديم للمتخرجين هذه السنة المقيمين بالولاية دون استثناء، في حالة توفرت لديهم الشروط اللازمة. أما بخصوص المترشحين الحاملين لشهادات التخرج للنظام القديم في السنوات المنصرمة وكذا القادمين من الولايات الأخرى، فإن عملية انتقائهم ستكون وفق القنوات القانونية المعمول بها والمقررة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالاعتماد على نمط الحصص وكذا عدد المناصب المتوفرة والمتبقية في كل تخصص. من جهة أخرى، وعن التخصصات الجديدة المدرجة في النظام البيداغوجي لجامعة تيزي وزو هذه السنة، أكد موحلبي حسان أن الجامعة توفر حاليا التكوين في 12 مجالا منها 145 تخصصا في نظام الماستر، و83 في تخصصات الليسانس، حيث أن هذه السنة لا توجد هناك حاجة لفتح تخصصات حديثة نظرا لهذ الكم الذي يستلزم وتطبيقا لتعليمات الوصاية تطهيره وتقليصه من أجل الوصول إلى تكوين جامعي نزيه، فعال ومفهوم.أما بخصوص عملية التأطير، أفاد نائب رئاسة الجامعة المكلف بالبيداغوجيا أن جامعة تيزي وزو ستعرف خلالالسنة الجامعية 2018 / 2019 توظيف 87 استاذا في التخصصات المتعددة وهي االحصة المسترجعة من قبل الموظفين المتعاقدين والمحولين وغيرها من العمليات الأخرى، التي سمحت بتوفير هذا العدد، خاصة أن عدد المناصب المالية التي فتحت هذه السنة قدرت بالصفر. كما أنه ولأول مرة سيتم تنصيب الناجحين في مسابقة التوظيف حسب الشهادة قبل نهاية شهر سبتمر تزامنا مع التحاق الطلبة بمقاعدهم،منوها إلى أن جامعة تيزي وزو تعاني عجزا من حيث التأطير مقارنة بالمعدل الوطني المتعامل به والمقدر بأستاذ واحد لكل 23 طالبا في حين أن تيزي وزو تحصي أستاذا لكل 27 طالبا، أي ما يعادل 2083 استاذ دائما و1500 أستاذ متعاقد.

أغيلاس. ب

 

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