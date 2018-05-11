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مع تقليص مدة الإنجاز إلى 24 شهرا

ميزانية إضافية بـ30 مليار سنتيم لمشروع مستشفى بوزقان بتيزي وزو

  30 جويلية 2018 - 22:11   قرئ 55 مرة   0 تعليق   الوطني
ميزانية إضافية بـ30 مليار سنتيم لمشروع مستشفى بوزقان بتيزي وزو

استفاد مشروع إنجاز مستشفى 60 سريرا ببلدية بوزقان، الواقعة شرق ولاية تيزي وزو، من ميزانية مالية إضافية حددت قيمتها بـ30 مليار سنتيم، لتقدر القيمة المالية الإجمالية للمشروع وبعد المراجعة بـ180 مليار سنتيم.

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صرح رئيس بلدية بوزقان، لـالمحور اليومي، أن الميزانية المالية التي تدعم بها مشروع مستشفى 60 سريرا ببوزقان جاءت بعد الطلب المودع من طرف مديرية الصحة للولاية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمتمثل في رفع قيمة الغلاف المالي للمشروع، خصوصا بعد المعاينة للأرضية التي اختيرت لاحتضان المستشفى، والتي اسفرت في نهايتها، بتصنيفها كأرضية جد منحدرة تتطلب أشغالا إضافية لتهيئتها مع فتح مسالك للولوج إليها، الامر الذي سيترتب عنه وبشكل تلقائي أموال إضافية زيادة عن الميزانية الأولية المقدرة بـ150 مليار سنتيم. مع اقتراح نقل وتغيير موقع المشروع في حالة رفض الطلب الذي قد يرهن المشروع الذي بقي دون تجسيد لسبب عجز السلطات المعنية في اختيار أرضية الإنجاز للخلاف القائم بين لجان قرى المنطقة قبل أن يتم تجميده بعد الأزمة المالية في 2014. الأمر الذي تداركته وزارة الداخلية ووافقت على الطلب المودع لدى مصالحها من طرف مدير الصحة للولاية، الذي يعود له الفضل الكبير في القضية يقول رئيس بلدية بوزقان أودالي رشيد، الذيأشار أن المشروع أسندت مهام إنجازه إلى مؤسسة كوسيدار الجزائرية، وقد تم الأمر بالخدمة بينها وبين مديرية الصحة يوم الخميس المنصرم. ومن المنتظر أن تشرع في أشغال الإنجاز بصفة رسمية خلال سبتمبر المنصرم رغم أن المؤسسة متواجدة حاليا في موقع الإنجاز، وقد بدأت في تنحية الغطاء الغابي المتواجد بالمنطقة وكذا الشروع في بناء الجدار المحيط لموقع الإنجاز تمهيدا لتنصيب ورشاتها. وفي السياق ذاته، قال المتحدث إن المزانية المالية الإضافية التي استفاد منها المشروع لا تعد المكسب الوحيد وإنما تكلل وبعد طلب مديرية الصحة بتقليص مدة الإنجاز من 30 شهرا إلى 24 شهرا فقط، ما سيسمح بتسليم هذا المرفق الصحي العمومي في أقرب الآجال خاصة أن السكان المحليين قد طال انتظارهم في ظل الحاجة الماسة إلى خدماته، مشيرا أن الموقع الجغرافي للمستشفى لن يساهم في تحسين التغطية الصحية لسكان بوزقان المقدر عددهم بـ 38 ألف نسمة وإنما أيضا حتى للمناطق المجاورة، بها فيها التابعة لإقليم ولاية بجاية وبالتحديد بلدية شميني وأكفادوا نظرا لموقعه بجوار الحدود الإقليمية للولايتين. لاسيما في ظل أن المستشفى سيتم تدعيمه بأحدث الأجهزة الطبية ويتوفر على مختلف التخصصات من الطب الداخلي ومصلحة التوليد وطب النساء وغيرها من المصالح الأخرى التي سيكون لها الشأن الكبير في تحسين الخدمة الصحية الجوارية للمواطن.

أغيلاس. ب

 

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