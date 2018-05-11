إضراب تقنيو الصيانة يشل الجوية الجزائرية

دخل عمال الصيانة في الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام قاعدة الصيانة بالدار البيضاء بالعاصمة.

أين تجمع العشرات من عمال الصيانة على مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية، كما رفضوا الإلتحاق بمناصب عملهم.

من جهته صرح رئيس نقابة تقنيو الصيانة،أن النقابة لاعلاقة لها بهذه الوقفة الاحتجاجية.

موضحا أن عمال الصيانة هم من قرروا الإحتجاج والتوقف عن العمل من تلقاء نفسهم.

وكانت نقابة تقنيي الجوية الجزائرية قد أصدرت بيانا أمس أكدت فيه تجميد الإضراب المقرر اليوم، التزاما بالحكم القضائي الصادر،

عن الفرع الاستعجالي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الأحد المنصرم.

ولحد الساعة لم يتم تحديد مدة الإضراب الذي شنه تقنيو الصيانة.