استمرار موجة الحر على بالجنوب

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية استمرار موجة الحر على ولايات الجنوب، ويتعلق الأمر حسب تنبيه من المستوى الثالث باللون البرتقالي، نشرته ذات الهيئة على صفحتاها الرسمية بموقع التفاعل الاجتماعي "فايسبوك" بولايات أدرار وتمنراست، التي يمكن أن تفوق درجات الحرارة فيها الـ48، وكذلك الأمر بالنسبة لولايات تندوف التي ستعرف ارتفاع محسوس في درجات الحرارة مع تطاير للرمال على أدرار أيضا.

يشار إلى أن موجة الحر التي تجتاح ولايات الجنوب استمرت لأيام، وكانت صلاحية آخر نشرات الديوان الوطني للأرصاد الجوية في هذا الصدد صالحة لغاية مساء اليوم، قبل صدور هذه النشرة الجديدة.