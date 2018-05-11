تأجيل إيداع شهادة عدم الخضوع الضريبي

قررت وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي تأجيل إيداع شهادة عدم الخضوع الضريبي في إطار تسهيل مراحل تكوين ملف الاستفادة من المنح الدراسية، حسب ما أعلنت عنه وزارة المالية في بيان صحفي.

وأوضح ذات المصدر انه بهذا الإجراء أصبح المتقاعدين و ذوي المنح معفيين من تسليم كدعم لإيداع بيان المكافآت، شهادة عدم الخضوع الضريبي في ملف طلب منحة الدراسة، مضيفا أن "هذه الوثيقة سيتم إضافتها للملف قبل 31 ديسمبر 2018".

في حين، يبقى بيان المداخيل مفروضا على الأشخاص المتمتعين بصفة تاجر في تكوين ملف الاستفادة من منحة الدراسة.