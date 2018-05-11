ورﭭلة سجلت أعلى درجة حرارة في العالم في شهر جويلية

سجلت ولاية ورقلة رقما قياسيا في درجة الحرارة يوم 5 جويلية الفارط بـ 51.3 درجة، وهو الأعلى في إفريقيا خلال تلك الفترة.

وحسب تقارير عالمية، فإن ولاية ورقلة سجلت أعلى درجة حرارة في العالم خلال شهر جويلية.

ونشرت قناة “بي أف أم” الفرنسية، تقريرا حول درجات الحرارة المرتفعة في العالم خلال شهر جويلية.

وجاءت منطقة شينو بكاليفورنيا الأمريكية في المرتبة الثانية بـ 48 درجة يوم 6 جويلية.

ومدينة “إرفان” في أرمينيا بـ 42 درجة يوم 12 جويلية، وكوماقايا باليابان بلغت درجة الحرارة فيها 42 درجة يوم 23 جويلية.