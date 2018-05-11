تسجيل 180 حالة اصابة بالحمى القلاعية

مع اقتراب عيد الأضحى يظهر مرض الحمى القلاعية مرة أخرى على مستوى 10 ولايات على مستوى الوطن حيث تم تسجيل 180 حالة اصابة فعلية بهذا المرض .

وفي هذا الجانب قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي خلال زيارة ميدانية للمناطق الزراعية بولاية الجزائر العاصمة إنه تم معالجة جميع الحالات التي سجلت مضيفا أنه تم اتخاذ كل التدابير لاحتواء والحد من هذا المرض، حسبه.

ومن بين هذه التدابير أشار بوعزقي إلى حظر حركة الماشية من ولاية إلى أخرى إلى جانب تجنيد الأطباء البيطريين ومنع استيراد المواشي حتى يتم حل هذه المشكلة.

وأفاد بوعزقي في السياق ذاته بأنه سيتم استيراد اللقاحات بسرعة للشروع في تطعيم جميع المواشي .

وعن مدى تأثير ظهور مرض الحمى القلاعية على الاحتفال بعيد الأضحى طمأن الوزير بأن نقاط بيع الأغنام سيتم تحديدها تحت مسؤولية خدمات الولايات.