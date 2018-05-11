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تحت شعار إذا ما عجبكمش الحال روحو اشكو

ولاة ورؤساء دوائر يحتقرون المواطنين ويدفعونهم لـ غزو الشوارع

  31 جويلية 2018 - 20:29   قرئ 129 مرة   0 تعليق   الوطني
ولاة ورؤساء دوائر يحتقرون المواطنين ويدفعونهم لـ غزو الشوارع

يعاني مواطنون من الولايات الداخلية، لاسيما الصغيرة والمصنّفة في خانة  الفقيرة، من تهميش كبير يصل حدّ الاحتقار في أحايين كثيرة، من قبل الولاة ورؤساء الدوائر والأميار، الذين يوصدون أبوابهم في أوجه المواطنين متجاوزين بذلك التعليمات المسداة إليهم من قبل وزير الداخلية.

 

بات الوصول إلى الوالي أو رئيس الدائرة، عبر عدد من مناطق الوطن، ضربا من الخيال، أو ما يشبه حلم معجب بأي يلاقي فنانا شهيرا أو مغنّيا معروفا، فأبواب مكاتب المسؤولين أوصدت في أوجه المواطنين ورفوف مكاتبهم اكتستها خيوط العنكبوت بدلا من ملفّات تحمل انشغالات المواطنين، جعل هؤلاء يغزون الشوارع حاملين لافتات لُخّصت فيها مطالبهم من مسكن وشغل وكهرباء وماء.

وغالبا ما يواجه غضب المواطنين، وزراء في الحكومة، لعلّ أكثر هؤلاء وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الذي يقلّص في كثير من الأحيان عدد النقاط التي يقف فيها عبر المداشر والقرى وبلديات الوطن، عندما يطّلع بعينيه على معاناة مواطنين  يحلمون برؤية مسؤول يزورهم لينقلوا له انشغالاتهم، رغم أنّ الحكومة تأمر المنتخبين المحليين والولاة بتخصيص أيام لاستقبال المواطنين من أجل دراسة انشغالاتهم، فيجد وزير الداخلية نفسه مضطرّا لحلّ مشكل سكن لعجوز تقطن بقرية معزولة في أعالي سطيف، كما يجد نفسه مضطرّا للنظر في مشكل بطالة شباب قرى وبلديات ولاية سعيدة، وهم الذين اصطدموا برئيس دائرة أغلق أبواب مكتبه في أوجههم وتحدّاهم بشكايته للرئيس قائلا:  روحوا اشكو لبوتفليقة.

تقارير سوداء عن عدم الاستقبال على مكتب وزير الداخلية

وإن حدث وتنازل مسؤول في  دوّار وبرمج يوما لاستقبال المواطنين، فيطلب منهم تقديم شكاواهم في دقائق معدودة أو تسليم الشكاوى والمغادرة. وفي العديد من الحالات يشترط رؤساء الدوائر في أيام الاستقبال الرسمية للمواطنين أن يُقسّم المواطنون الموجودون في قوائم الانتظار إلى مجموعات تضم كل مجموعة بين 8 و15 شخصا، يطلب منهم أن يدخلوا على رئيس الدائرة جماعيا، كل هذا من أجل أن لا يشعر رئيس الدائرة بالتعب في حالة استقباله للمواطنين واحدا واحدا، وبهذا يقضي رؤساء الدوائر على كرامة وخصوصية المواطنين، ويضطر بعض أصحاب الحاجات من المواطنين للانسحاب بسبب حساسية شكاواهم، ويحدد بعض رؤساء الدوائر مدة لكل مواطن بعدة دقائق لا تزيد عن الخمسة، كل هذا من أجل أن يقول رؤساء الدوائر في تقاريرهم الإدارية إنهم يستقبلون المواطنين، وكل هذا من أجل أن يرتاح  الولاة من وجع الرأس، حيث يتخلصون من المواطنين الذين يطلبون مقابلة الوالي بإرسالهم إلى رئيس الدائرة.

عطلة سنوية للمسؤولين المحليين لمدة 21 يوما في أوضاع متعفّنة

ما يزيد الأمر تعفّنا مغادرة الولاة والمنتخبين مناصب عملهم في عطلة سنوية، بعدما أقرّتها لهم وزارة الداخلية، حيث هجروا مكاتبهم وأخلوا سكناتهم الوظيفية وهي فيلات راقية لصيقة بمقرات عملهم، لمدة 21 يوما وفقا لتعليمة الداخلية قبل أربعة أيام، تاركين وراءهم أوضاعا اجتماعية مشحونة بعدما غزا المواطنون الشوارع، خاصة في الولايات التي تشهد ارتفاعا محسوسا في درجة الحرارة، مع تزايد حالات انقطاع التيار الكهربائي والمياه الشروب، فمن بشّار إلى ورقلة إلى تيزي وزو إلى الجلفة وبجاية ارتفعت مطالب المواطنين.

حكيمة ذهبي

 

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