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في إطارتسهيل الإجراءات الإدارية

إعفاء الطلبة الجدد من وثيقة الخضوع الضريبي لتكوين ملف المنحة الجامعية

  31 جويلية 2018 - 20:32   قرئ 98 مرة   0 تعليق   الوطني
إعفاء الطلبة الجدد من وثيقة الخضوع الضريبي لتكوين ملف المنحة الجامعية

أعفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الجدد من إيداع شهادة الخضوع الضريبي لتكوين ملف الاستفادة من المنحة الجامعية خلال الموسم الجامعي المقبل وتأجيلها إلى إشعار آخر، مع تحديد آخر أجل لإيداع هذه الوثيقة قبل نهاية السنة الجارية، تطبيقا لسياسة الحكومة في تسهيل الإجراءات الإدارية التي مست عدة قطاعات، على غرار قطاع التربية الوطنية الذي أعفى التلاميذ من تجديد الوثائق الإدارية مطلع كل سنة دراسية، مكتفية بتكليف الولي الشرعي للتلميذ بالإمضاء على النّظام الداخلي للمؤسسات التربوية.

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قرّرت وزارتا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي تأجيل إيداع شهادة عدم الخضوع الضريبي، في إطار تسهيل مراحل تكوين ملف الاستفادة من المنح الدراسية، حسبما أعلنت عنه وزارة المالية في بيان صحافي أوضحت من خلال أن هذا الإجراء يجعل المتقاعدين وذوي المنح معفيين من تسليم -كدعم لإيداع بيان المكافآت- شهادة عدم الخضوع الضريبي في ملف طلب منحة الدراسة، وأبرزت أن  هذه الوثيقة ستتم إضافتها للملف قبل 31 ديسمبر 2018، فيما أبقت الوزارة الوصية بيان المداخيل مفروضا على الأشخاص المتمتعين بصفة تاجر في تكوين ملف الاستفادة من منحة الدراسة.

من جهة أخرى، ما زال مشكل تأخر صب المنحة الجامعية يؤرق الطلبة كل سنة، مقابل تباين آراء ووجهات نظر المدراء حول التأخر، ففي الوقت الذي ربط المسؤولون السابقون الذين مروا على الديوان الوطني للخدمات الجامعية على المستوى الوطني ذلك بنقص السيولة ومحدودية الصلاحيات الممنوحة لهم، خاصة إذا أن الأمر يتعلق أيضا بتأخر صب منح العمال لأشهر مثلما تم تسجيله السنة الماضية، تحجج آخرون بأن الخلل لا يقع على عاتق مسيري هذه الدواوين وإنما يرتبط أيضا بإهمال الطالب وتأخره كل سنة في تقديم ملفه.

في السياق، أبرز مدير ديوان الخدمات الجامعية  شرق خير الدين رماش في تصريح سابق للمحور اليومي أن التأخر الذي تشهده المنحة الجامعة يعود بالدرجة الأولى إلى تأخر الطالب في دفع الملف في الوقت المحدد، وفي بعض الأحيان تقديمه ناقصا، نافيا أي علاقة للسيولة بذلك، باعتبار أن الوصاية تمنح الميزانية المخصصة للمنحة لمدة سنة كاملة في وقتها، كما فند المتحدث تسجيل أي تأخر فيما يخص المنح خاصة في السنوات الأخيرة، موضحا أن الطلبة التابعين للجهة الشرقية يستلمون منحهم الأربعة في وقتها المحدد دون تسجيل أي تأخر، وبين هذا وذاك فإن تقاذف مسؤولية التأخر في منح الطلبة كل سنة مستمر إلى أن يتم كشف الأسباب الحقيقية وراء ذلك، خاصة بعد الشكاوى المرفوعة من قبل الطلبة كل سنة مع اقتراب العد التنازلي لصبها، فهل يستدعي الأمر تدخل المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار من خلال فتح تحقيق في القضية؟

نبيل شعبان

 

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