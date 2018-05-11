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البعثة الطبية تسجل حالات عدم حيازتها رغم ضرورتها

الحجاج المصابون بأمراض مزمنة مدعوون للتزود بالأدوية قبل التنقل للسعودية

  31 جويلية 2018 - 20:35   قرئ 94 مرة   0 تعليق   الوطني
الحجاج المصابون بأمراض مزمنة مدعوون للتزود بالأدوية قبل التنقل للسعودية

دعا رئيس اللجنة الطبية لبعثة الحج الجزائرية، عبد المالك سعيدي، الحجاج الجزائريين لاسيما المصابين بأمراض مزمنة، والذين لم يصلوا بعد إلى البقاع المقدسة، إلى ضرورة التزود بكميات كافية من الأدوية قبل مغادرة الجزائر.

 

أوضح رئيس اللجنة بمركز شؤون الحجاج الجزائريين بالمدينة في المملكة السعودية، أنه منذ الـ25 جويلية الجاري تاريخ وصول أول رحلة للحجاج  تم تسجيل عديد حالات الحجاج الذين لم يحضروا أدويتهم معهم على الرغم من ضرورة تناولها، وأضاف أن اللجنة الطبية الجزائرية  تتكفل بالمرضى بما توفر لديها من أدوية متحدثا في ذات السياق لوكالة الأنباء الجزائرية عن  وجود بعض الحالات التي تتطلب كميات كبيرة من الأدوية لاسيما المصابين بأمراض مزمنة على غرار مرضى السكري والضغط الدموي، وأشار إلى أن المقر الرئيسي للجنة الطبية التابع للبعثة الجزائرية متواجد بالمدينة المنورة، وله فرعان أحدهما بفندق الزوار والثاني بفندق المكارم، إضافة إلى وحدة طبية متنقلة تقدم العلاج للمرضى بأي فندق يقيم به الحجاج الجزائريون، مضيفا أن  المقر الرئيسي مخصص للحالات التي لا يمكن التكفل بها عبر الفرعين الطبيين.

ويضم الطاقم الطبي الذي يسهر على راحة وعلاج المرضى والمصابين من الحجاج الجزائريين عديد الأطباء في عدة تخصصات على غرار أمراض القلب والطب الداخلي والأمراض العقلية والجراحة ووحدة الإنعاش فضلا عن 4 أطباء عامين.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة السعودية، صبيحة أمس، أنه لم تسجل حتى الآن أي حالات وبائية أو أمراض محجرية في أوساط الحجاج، الذين بدأوا في التوافد إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج. وقالت الوزارة أن النواحي الوقائية للحجاج في مقدمة أولوياتها، وإنها تتابع المستجدات والمتغيرات، التي تطرأ على الوضع الصحي عالميا، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية، مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية. واتخذت الوزارة العديد من الإجراءات الاحترازية، من بينها إصدار الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في القادمين إلى الحج حسب المتغيرات الوبائية العالمية.

وذكرت أنه تم تعميم هذه الاشتراطات على جميع الدول التي يأتي منها الحجاج عبر سفارات السعودية وممثلياتها في الخارج، للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج، إضافة إلى تفعيل مراكز المراقبة الصحية بمنافذ دخول الحجاج. وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن عدد القادمين عبر المنافذ الصحية، الذين قدمت الوزارة لهم الخدمات الوقائية بلغ حتى الآن أكثر من 480 ألف حاج.

زين الدين.ز

 

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