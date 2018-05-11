استدعاء طبيب الضحية ومدير السجن وضابطي شرطة وبحراقة آخرين

القضاء الإسباني يأمر بإعادة فتح ملف مقتل الحراق محمد بودربالة بسجن أرشيدونا

أمرت المحكمة الإقليمية في ملقة الإسبانية بإعادة فتح ملف الحراق الجزائري محمد بودربالة المتوفى بسجن أرشيدونا الإسباني نهاية العام الماضي، حيث قالت مصادر إعلامية محلية إن الملف قد تم إغلاقه بصفة مستعجلة، وهو ما أثار العديد من الشكوك حول الأسباب الحقيقية لوفاته رغم تأكيدات الطب الشرعي انتحاره.

قال موقع لوبينيوندم الإسباني إنإعادة فتح القضية علامة جيدة تعطي فرصة جديدة للكشفعن الأسباب الحقيقية لموت بودربالةوالظروف المحيطة به لمعرفة ما حدث، مبرزة أن إعادة التحقيقتفتحالطريق أمام إجراء اختبارات جديدة، على غرار استدعاء الطبيب المكلف بمتابعة حال الحراق وتشريح جثته، إضافة إلى مدير مستشفى أرشيدونا، واثنين من ضباط الشرطة، من أجل الاستماع لشهاداتهم، مشيرة إلى أن بعض الحقائق التي قدمها أهل الضحية وبعض الحراقة الذين كانو قابعين بالسجن ذاته ستفيد سير التحقيق، حيث أكد شهود عيان تم استدعاؤهم أنه قبل العثور على بودربالة ميتا في زنزانته في 27 ديسمبر الماضي، ظل معزولا لمدة 18 ساعة دون أن يرى أحدا ودون أن يحضر له أي شخص طعاما، وهو ما اعتبره القاضي معاملة مهينة ولاإنسانية. وتأتي هذه الإجراءات رغم تأكيد الطبيب الشرعي زواوي منير المكلف بإعادة تشريح جثة الحراق محمد بودربالة أن الفرضية الإسبانية التي تقول إنه انتحر تعتبر الأقرب إلى الواقع، حيث أكد الطبيب أن جثة الضحية لا توجد عليها أي آثار تعذيب، مشيرا إلى أن طريقة انتحاره لا يمكن معرفتها سوى عن طريق تحقيق قضائي، وهو ما قامت به السلطات الإسبانية.وأشار تقرير الطبيب إلى أن النتائج المتوصل إليها من خلال تشريح جثته بمستشفى مستغانم أكدت الطرح الإسباني الذي كشفه قاضي التحقيق المسندة إليه مهمة التحقيق في وفاة الجزائري محمد بودربالة صاحب الـ36 سنة الذي ينحدر من ولاية مستغانم، عن فحوى تقرير الطبّ الشرعي، فحسبما أوردته وسائل إعلام إسبانية فإن الأمر يتعلق بحادثة انتحار شنقا يوم 29 ديسمبر الماضي، دون أن يجد الطب الشرعي أي آثار للضرب على جسد الضحية، إضافة إلى التأكد من تسجيلات الكاميرات الخارجية بالسجن، حسب تصريحات القاضي وبذلك تمّ إغلاق الملف نهائيا، في حين تمسكت عائلة الضحية باتهام الشرطة الإسبانية بقتلته، وتعمل على وأد كل الأدلة التي تقود المحققين إلى خلفيات ما حدث للشاب، وبالتالي تجنب أي مسؤولية يمكن أن تترتب عن الوقائع، خاصة مع تسارع الأحداث وتزايد ضغوط الحقوقيين.