شريط الاخبار
ولاة ورؤساء دوائر يحتقرون المواطنين ويدفعونهم لـ غزو الشوارع مناقصة وطنية لإنتاج 150 ميغاواط من الطاقات المتجددة أسعار النفط تتراجع وتسجل 74 دولارا للبرميل بنك الجزائر يراجع أسعار الدولار والأورو الجيش يقضي على 4 إرهابيين ويحبط محاولة استهداف منشآت حيوية بالشرق زعلان يدعو تقنيي الجوية الجزائرية إلى احترام قرارات القضاء تقنيو الجوية الجزائرية يشنون حركة احتجاجية بقاعدة الصيانة الحجاج المصابون بأمراض مزمنة مدعوون للتزود بالأدوية قبل التنقل للسعودية إعفاء الطلبة الجدد من وثيقة الخضوع الضريبي لتكوين ملف المنحة الجامعية حجز قرابة 200 ألف أورو في مطار هواري بومدين حجار ينفي وجود أولويات للمتعاقدين في مسابقات التوظيف نقص الحوار بين مسؤولي الخدمات الجامعية والشركاء الاجتماعيين تنصيب عميد أول للشرطة مجيد أكنوش رئيسا جديدا لأمن ولاية تيزي وزو محسن عمارة يتدخل في قضية مقاطعة محامين لقاضية بمحكمة سيدي أمحمد الدرك الوطني يشن حربا على مافيا الشواطئ القضاء الإسباني يأمر بإعادة فتح ملف مقتل الحراق محمد بودربالة بسجن أرشيدونا السياسيون يغرقون في حرب التموقع ويديرون ظهرهم للاحتجاجات شاب ينتقم من صديقته وينشر صورا فاضحة لها على فايسبوك تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية إلى 31 أوت بوعزقي: لا يمكننا التحكم في الأضاحي العيد والدواجن! سوناطراك تمنح المستثمرين عقودا طويلة المدى بـ25 سنة لشراء الكهرباء 34 مليون قنطار الإنتاج الوطني للحبوب في 2017 تقنيو صيانة طائرات الجوية الجزائرية يجمدون إضرابهم أزيد من 332 مليون دينار قيمة إنتاج التمور في 2017 لا يوجد مشروع لرفع أسعار التأمينات على المدى القريب بالتفاصيل... هذا ما دار بين مقري وأويحيى الجزائر أصدرت 727 أمر بالقبض على مبحوث عنهم قضائيا في الخارج ميزانية إضافية بـ30 مليار سنتيم لمشروع مستشفى بوزقان بتيزي وزو فتح 6800 منصب ماستر بجامعة تيزي وزو أغلب الطلبة الجدد اختاروا تخصصاتهم الجامعية حجاج جزائريون سيقيمون في غرف ضيقة بفنادق مكة! لم نعقد صفقة مع السلطة بسبب الرئاسيات 4100 مليار لتهيئة المدارس ورفع التجميد على 1540 مشروع زمالي يؤكد مواصلة إنجاز السكنات للقضاء على أزمة السكن زعلان يشدد على تسليم مشروع سكة الحديد باب الزوار - المطار في آجاله 300 ألف مجرم في ألمانيا بينهم جزائريون محل بحث عصابة تتهجم على محل لبيع الملابس وتعتدي على مالكيه بأسلحة بيضاء الحكومة تؤكد عدم مسح ديون مشاريع أونساج المفلسة ارتفاع جنوني لأسعار الدجاج رونو تمدد تخفيضاتها.. تسليم فوري لـ بيكانتو و هيونداي في ساعتين
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. تنصيب عميد أول للشرطة مجيد أكنوش رئيسا جديدا لأمن ولاية تيزي وزو

خلفا لمراقب الشرطة رشيد دروازي المنتهية مهامه

تنصيب عميد أول للشرطة مجيد أكنوش رئيسا جديدا لأمن ولاية تيزي وزو

  31 جويلية 2018 - 20:42   قرئ 43 مرة   0 تعليق   الوطني
تنصيب عميد أول للشرطة مجيد أكنوش رئيسا جديدا لأمن ولاية تيزي وزو

أشرف مراقب الشرطة حشيشي محمد الطاهر المفتش العام للأمن الوطني، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني، أمس، على تنصيب رئيس الأمن الجديد لولاية تيزي وزو عميد أول للشرطة مجيد أكنوش، خلفا لمراقب الشرطة رشيد دروازي الذي تم إنهاء مهامه ضمن حركة التغييرات التي مست رؤساء الأمن الولائي التي باشرها المدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري مباشرة بعد تعيينه على رأس السلك خلفا للواء عبد الغني الهامل. 

 

أجريت مراسم تنصيب رئيس الأمن الولائي الجديد لتيزي وزو بالقاعة الشرفية لمقر الولاية، وحضرها أيضا إلى جانب رئيس وفد المديرية العامة المفتش العام  حشيشي محمد الطاهر المفتش الجهوي للوسط  محمود رايح، فضلا عن أعضاء اللجنة الأمنية للولاية التي يترأسها الوالي محمد بودربالي. وسبق للعميد أول للشرطة مجيد أكنوش أن تداول على عدة مهام رئيسة في السلك، بدءا برئيس للشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو، قبل أن يتم تعيينه على رأس أمن ولاية تبسة، ليتولى بعدها المهام ذاتها بولاية سكيكدة لعدة سنوات، قبل أن يستدعى إلى مأموريات أخرى بالجزائر العاصمة.

في سياق آخر، رغم أن قرار إنهاء مهام مراقب الشرطة رشيد دروازي يأتي ضمن حركة تغييرات رؤساء الأمن الولائي التي باشرها لهبيري، إلا أن هناك من مؤشرات أخرى توحي بوجود عدة عوامل عجّلت القرار، سواء المتعلقة منها بكيفية التسيير والتعامل مع الملفات الأمنية المطروحة على الصعيد المحلي والعديد من الأمور الأخرى التي جعلت -وفق مصادر مؤكدة- رئيس الأمن الولائي السابق يطالب بإحالته على التقاعد حتى في زمن المدير العام للأمن الوطني عبد الغني الهامل، رغبة منه في الخروج من الباب الواسع، خصوصا بعد تفجير قضية شبيبة القبائل من طرف رئيسها ملال الذي وجه اتهامات خطيرة لرئيس الأمن الولائي، متهما إياه بالتستر على محاولات أطراف معينة تقف وراء كسر الفريق وضرب استقراره.

من جهة أخرى، يرى متتبعون أن قرار تعيين مجيد أكنوش على رأس أمن ولاية تيزي وزو من طرف المديرية العامة للأمن الوطني يعود إلى خبرته وقدراته، حيث سبق أن كان وراء معالجة عدة قضايا وملفات أمنية، ناهيك عن كونه ابن المنطقة، وسبق له تولي مهام أمنية فيها، لكن تنتظره عدة تحديات، خاصة ما تعلق منها بمجال مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، خصوصا مكافحة المتاجرة بالمخدرات التي شهدت منحى تصاعديا بالولاية حسب الحصائل الشهرية لمصالح الشرطة القضائية، ناهيك عن الملفات الثقيلة والحساسة التي تطرح على مستوى إقليم الولاية، لاسيما طريقة التعامل مع ملف حركة الانفصال بمنطقة القبائل ومنع توسع نطاقها، إلى جانب ملف الإرهاب، وغيرها من القضايا الأخرى التي تستدعي معالجتها بشكل استعجالي وبسط سلطة القانون ونشر الأمن في الولاية بالمستوى الذي يتطلع إليه سكانها.

أغيلاس. ب

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات