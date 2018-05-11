خلفا لمراقب الشرطة رشيد دروازي المنتهية مهامه

تنصيب عميد أول للشرطة مجيد أكنوش رئيسا جديدا لأمن ولاية تيزي وزو

أشرف مراقب الشرطة حشيشي محمد الطاهر المفتش العام للأمن الوطني، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني، أمس، على تنصيب رئيس الأمن الجديد لولاية تيزي وزو عميد أول للشرطة مجيد أكنوش، خلفا لمراقب الشرطة رشيد دروازي الذي تم إنهاء مهامه ضمن حركة التغييرات التي مست رؤساء الأمن الولائي التي باشرها المدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري مباشرة بعد تعيينه على رأس السلك خلفا للواء عبد الغني الهامل.

أجريت مراسم تنصيب رئيس الأمن الولائي الجديد لتيزي وزو بالقاعة الشرفية لمقر الولاية، وحضرها أيضا إلى جانب رئيس وفد المديرية العامة المفتش العام حشيشي محمد الطاهر المفتش الجهوي للوسط محمود رايح، فضلا عن أعضاء اللجنة الأمنية للولاية التي يترأسها الوالي محمد بودربالي. وسبق للعميد أول للشرطة مجيد أكنوش أن تداول على عدة مهام رئيسة في السلك، بدءا برئيس للشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو، قبل أن يتم تعيينه على رأس أمن ولاية تبسة، ليتولى بعدها المهام ذاتها بولاية سكيكدة لعدة سنوات، قبل أن يستدعى إلى مأموريات أخرى بالجزائر العاصمة.

في سياق آخر، رغم أن قرار إنهاء مهام مراقب الشرطة رشيد دروازي يأتي ضمن حركة تغييرات رؤساء الأمن الولائي التي باشرها لهبيري، إلا أن هناك من مؤشرات أخرى توحي بوجود عدة عوامل عجّلت القرار، سواء المتعلقة منها بكيفية التسيير والتعامل مع الملفات الأمنية المطروحة على الصعيد المحلي والعديد من الأمور الأخرى التي جعلت -وفق مصادر مؤكدة- رئيس الأمن الولائي السابق يطالب بإحالته على التقاعد حتى في زمن المدير العام للأمن الوطني عبد الغني الهامل، رغبة منه في الخروج من الباب الواسع، خصوصا بعد تفجير قضية شبيبة القبائل من طرف رئيسها ملال الذي وجه اتهامات خطيرة لرئيس الأمن الولائي، متهما إياه بالتستر على محاولات أطراف معينة تقف وراء كسر الفريق وضرب استقراره.

من جهة أخرى، يرى متتبعون أن قرار تعيين مجيد أكنوش على رأس أمن ولاية تيزي وزو من طرف المديرية العامة للأمن الوطني يعود إلى خبرته وقدراته، حيث سبق أن كان وراء معالجة عدة قضايا وملفات أمنية، ناهيك عن كونه ابن المنطقة، وسبق له تولي مهام أمنية فيها، لكن تنتظره عدة تحديات، خاصة ما تعلق منها بمجال مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، خصوصا مكافحة المتاجرة بالمخدرات التي شهدت منحى تصاعديا بالولاية حسب الحصائل الشهرية لمصالح الشرطة القضائية، ناهيك عن الملفات الثقيلة والحساسة التي تطرح على مستوى إقليم الولاية، لاسيما طريقة التعامل مع ملف حركة الانفصال بمنطقة القبائل ومنع توسع نطاقها، إلى جانب ملف الإرهاب، وغيرها من القضايا الأخرى التي تستدعي معالجتها بشكل استعجالي وبسط سلطة القانون ونشر الأمن في الولاية بالمستوى الذي يتطلع إليه سكانها.