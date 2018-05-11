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حجار يؤكد استلام أزيد من 67 ألف مقعد جديد ويعترف:

نقص الحوار بين مسؤولي الخدمات الجامعية والشركاء الاجتماعيين

  31 جويلية 2018 - 20:43   قرئ 38 مرة   0 تعليق   الوطني
نقص الحوار بين مسؤولي الخدمات الجامعية والشركاء الاجتماعيين

اعترف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار بأن الحوار والتشاور بين مسؤولي الخدمات الجامعية والشركاء الاجتماعيين يبقى غير كاف في بعض المؤسسات الجامعية  مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات المطروحة وتصعيدها إلى مستويات أعلى، مؤكدا أن النتائج التي يطمح القطاع إلى تحقيقها على مستوى الخدمات الجامعية تكمن في  ضمان حسن التسيير وتحسين نوعية الخدمات وتنشيط الحياة الطلابية بالإقامات الجامعية.

 

بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية، دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار مديري الخدمات الجامعية إلى  التجند التام لإنجاح الدخول الجامعي المقبل، من خلال  الإشراف المباشر على عمليات تسجيل الطلبة للحصول على غرفة بالإقامة الجامعية والقيام بكل الأعمال المتعلقة بالترميمات والنظافة خلال العطلة وضرورة تجهيز الإقامة ومختلف الهياكل الجديدة لاستقبال الطلبة.

كما طلب الوزير من مسؤولي الخدمات الجامعية فتح أبواب الحوار وتخصيص لقاءات منتظمة مع الشركاء الاجتماعيين في مختلف المستويات والتكفل بمطالبهم المشروعة وموافاة الديوان الوطني للخدمات الجامعية والإدارة المركزية بشكل دوري، بحصيلة اللقاءات والحلول المتوصل إليها في هذا الشأن، مشيرا إلى أن أسلوب الحوار والتشاور  يبقى غير كاف في بعض المؤسسات الجامعية ولدى بعض مديري الخدمات الجامعية، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات المطروحة وتصعيدها إلى مستويات أعلى. وأوضح وزير التعليم العالي أن النتائج التي يطمح القطاع إلى تحقيقها على مستوى الخدمات الجامعية تكمن في  ضمان حسن التسيير وتحسين نوعية الخدمات وتنشيط الحياة الطلابية بالإقامات الجامعية، من خلال إنشاء النوادي العلمية والرياضية التي شهدت تنوعا وتطورا خلال السنتين الماضيتين.

نبيل ش

 

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