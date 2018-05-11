شريط الاخبار
ولاة ورؤساء دوائر يحتقرون المواطنين ويدفعونهم لـ غزو الشوارع مناقصة وطنية لإنتاج 150 ميغاواط من الطاقات المتجددة أسعار النفط تتراجع وتسجل 74 دولارا للبرميل بنك الجزائر يراجع أسعار الدولار والأورو الجيش يقضي على 4 إرهابيين ويحبط محاولة استهداف منشآت حيوية بالشرق زعلان يدعو تقنيي الجوية الجزائرية إلى احترام قرارات القضاء تقنيو الجوية الجزائرية يشنون حركة احتجاجية بقاعدة الصيانة الحجاج المصابون بأمراض مزمنة مدعوون للتزود بالأدوية قبل التنقل للسعودية إعفاء الطلبة الجدد من وثيقة الخضوع الضريبي لتكوين ملف المنحة الجامعية حجز قرابة 200 ألف أورو في مطار هواري بومدين حجار ينفي وجود أولويات للمتعاقدين في مسابقات التوظيف نقص الحوار بين مسؤولي الخدمات الجامعية والشركاء الاجتماعيين تنصيب عميد أول للشرطة مجيد أكنوش رئيسا جديدا لأمن ولاية تيزي وزو محسن عمارة يتدخل في قضية مقاطعة محامين لقاضية بمحكمة سيدي أمحمد الدرك الوطني يشن حربا على مافيا الشواطئ القضاء الإسباني يأمر بإعادة فتح ملف مقتل الحراق محمد بودربالة بسجن أرشيدونا السياسيون يغرقون في حرب التموقع ويديرون ظهرهم للاحتجاجات شاب ينتقم من صديقته وينشر صورا فاضحة لها على فايسبوك تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية إلى 31 أوت بوعزقي: لا يمكننا التحكم في الأضاحي العيد والدواجن! سوناطراك تمنح المستثمرين عقودا طويلة المدى بـ25 سنة لشراء الكهرباء 34 مليون قنطار الإنتاج الوطني للحبوب في 2017 تقنيو صيانة طائرات الجوية الجزائرية يجمدون إضرابهم أزيد من 332 مليون دينار قيمة إنتاج التمور في 2017 لا يوجد مشروع لرفع أسعار التأمينات على المدى القريب بالتفاصيل... هذا ما دار بين مقري وأويحيى الجزائر أصدرت 727 أمر بالقبض على مبحوث عنهم قضائيا في الخارج ميزانية إضافية بـ30 مليار سنتيم لمشروع مستشفى بوزقان بتيزي وزو فتح 6800 منصب ماستر بجامعة تيزي وزو أغلب الطلبة الجدد اختاروا تخصصاتهم الجامعية حجاج جزائريون سيقيمون في غرف ضيقة بفنادق مكة! لم نعقد صفقة مع السلطة بسبب الرئاسيات 4100 مليار لتهيئة المدارس ورفع التجميد على 1540 مشروع زمالي يؤكد مواصلة إنجاز السكنات للقضاء على أزمة السكن زعلان يشدد على تسليم مشروع سكة الحديد باب الزوار - المطار في آجاله 300 ألف مجرم في ألمانيا بينهم جزائريون محل بحث عصابة تتهجم على محل لبيع الملابس وتعتدي على مالكيه بأسلحة بيضاء الحكومة تؤكد عدم مسح ديون مشاريع أونساج المفلسة ارتفاع جنوني لأسعار الدجاج رونو تمدد تخفيضاتها.. تسليم فوري لـ بيكانتو و هيونداي في ساعتين
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. حجار ينفي وجود أولويات للمتعاقدين في مسابقات التوظيف

قال إنهم يخضعون إلى الشروط ذاتها كباقي المترشحين

حجار ينفي وجود أولويات للمتعاقدين في مسابقات التوظيف

  31 جويلية 2018 - 20:43   قرئ 41 مرة   0 تعليق   الوطني
حجار ينفي وجود أولويات للمتعاقدين في مسابقات التوظيف

نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار وجود أولويات للأساتذة المتعاقدين في مسابقات التوظيف، مؤكدا خلال زيارته إلى ولاية عين تموشنت أنّ المتعاقدين يخضعون إلى الشروط ذاتها كباقي المترشحين للتوظيف في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مبرزا أنها ستشكل لجنة خاصّة خلال الدخول الجامعي المقبل لدراسة ملف التوظيف.



أوضح حجار أن  عصرنة الإدارة الجامعية والانتقال بها تدريجيا إلى مصف الإدارة الرقمية، يشكل مقصدا من مقاصد تطوير الأداء التي يستهدفها القطاع، حيث تم لهذا الغرض  إعداد برمجية لإدارة عمليات تسجيل الطلبة للحصول على غرفة في الإقامات الجامعية والاستفادة من المنحة والنقل باستعمال نظام  بروقراس الذي ينظم مجمل العمليات البيداغوجية والعلمية والإدارية والمالية للمؤسسة الجامعية والخدماتية. وفي تصريح للصحافة يتعلق بعملية التسجيلات الأولية لحاملي البكالوريا، أبرز الوزير أن 97 بالمائة من الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا سجلوا أنفسهم في الأرضية الإلكترونية، قبيل ساعات عن انتهاء عملية تأكيد التسجيل.

وأكد حجار خلال ترؤسه أشغال لقاء مديري الخدمات الجامعية لمختلف المدن الجامعية أول أمس، أن القطاع  مقبل على دخول جامعي مريح، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل توسيع قدرات الاستقبال البيداغوجي والخدماتي، مبرزا أن عدد المقاعد  سيرتفع إلى حدود 000 452 1 مقعد بعد استلام 100 67 مقعد جديد هذه السنة.

وأوضح الوزير أن هذه القدرات  ستسمح باستقبال نحو 000 750 1 طالب، باستعمال معامل تشغيلي للطاقات البيداغوجية يقدر بـ 1.2 لكل مقعد فعلي. أما بخصوص قدرات الإيواء، يتوقع القطاع استلام  نحو 500 45 سرير جديد و6 مطاعم مركزية موطنة في المجمعات البيداغوجية الكبرى، وهو ما يرفع القدرات الوظيفية للإيواء مع مطلع الدخول الجامعي المقبل إلى  500 629 سرير. وأشار حجار إلى أن توزيع هذه القدرات المتاحة  غير متساو ويختلف من مدينة جامعية إلى أخرى، كما أكد أنه رغم تزايد التدفقات الطلابية الملتحقة سنويا بالتعليم العالي إلا أن القطاع  لن يشهد قيودا وإكراهات كبرى في أغلب المدن الجامعية.

نبيل ش

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات