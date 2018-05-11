قال إنهم يخضعون إلى الشروط ذاتها كباقي المترشحين

حجار ينفي وجود أولويات للمتعاقدين في مسابقات التوظيف

نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار وجود أولويات للأساتذة المتعاقدين في مسابقات التوظيف، مؤكدا خلال زيارته إلى ولاية عين تموشنت أنّ المتعاقدين يخضعون إلى الشروط ذاتها كباقي المترشحين للتوظيف في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مبرزا أنها ستشكل لجنة خاصّة خلال الدخول الجامعي المقبل لدراسة ملف التوظيف.

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أوضح حجار أن عصرنة الإدارة الجامعية والانتقال بها تدريجيا إلى مصف الإدارة الرقمية، يشكل مقصدا من مقاصد تطوير الأداء التي يستهدفها القطاع، حيث تم لهذا الغرض إعداد برمجية لإدارة عمليات تسجيل الطلبة للحصول على غرفة في الإقامات الجامعية والاستفادة من المنحة والنقل باستعمال نظام بروقراس الذي ينظم مجمل العمليات البيداغوجية والعلمية والإدارية والمالية للمؤسسة الجامعية والخدماتية. وفي تصريح للصحافة يتعلق بعملية التسجيلات الأولية لحاملي البكالوريا، أبرز الوزير أن 97 بالمائة من الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا سجلوا أنفسهم في الأرضية الإلكترونية، قبيل ساعات عن انتهاء عملية تأكيد التسجيل.

وأكد حجار خلال ترؤسه أشغال لقاء مديري الخدمات الجامعية لمختلف المدن الجامعية أول أمس، أن القطاع مقبل على دخول جامعي مريح، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل توسيع قدرات الاستقبال البيداغوجي والخدماتي، مبرزا أن عدد المقاعد سيرتفع إلى حدود 000 452 1 مقعد بعد استلام 100 67 مقعد جديد هذه السنة.

وأوضح الوزير أن هذه القدرات ستسمح باستقبال نحو 000 750 1 طالب، باستعمال معامل تشغيلي للطاقات البيداغوجية يقدر بـ 1.2 لكل مقعد فعلي. أما بخصوص قدرات الإيواء، يتوقع القطاع استلام نحو 500 45 سرير جديد و6 مطاعم مركزية موطنة في المجمعات البيداغوجية الكبرى، وهو ما يرفع القدرات الوظيفية للإيواء مع مطلع الدخول الجامعي المقبل إلى 500 629 سرير. وأشار حجار إلى أن توزيع هذه القدرات المتاحة غير متساو ويختلف من مدينة جامعية إلى أخرى، كما أكد أنه رغم تزايد التدفقات الطلابية الملتحقة سنويا بالتعليم العالي إلا أن القطاع لن يشهد قيودا وإكراهات كبرى في أغلب المدن الجامعية.