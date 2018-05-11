عثر عليها في حقيبة مسافر متجه نحو إسطنبول

حجز قرابة 200 ألف أورو في مطار هواري بومدين

تمكنت مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين ليلة الإثنين إلى الثلاثاء من حجز قرابة 200 ألف أورو لدى مسافر جزائري متوجه إلى إسطنبول، حيث حاول تهريب هذه القيمة المعتبرة من العملة الصعبة في حقيبته.

تبرز المعلومات المتوفرة أن أعوان الجمارك تفطنوا لهذا الشخص الذي حاول تهريب ما يتجاوز 3 ملايين سنتيم بالعملية الوطنية نحو إسطنبول التركية داخل حقيبته، في إطار نزيف العملة الحاد الذي يتم عبر هذا الخط الجوي، إذ نجحت المصالح في إحباط تهريب قيم معتبرة من العملة خلال الفترة السابقة. ومعلوم أن العملات الأجنبية الأكثر تداولا في السوق السوداء تشهد نزيفا حادا نحو إسطنبول ودبي من طرف سواح وتجار ومستوردين، حيث يرخص للمسافرين المقيمين وغير المقيمين المغادرين الجزائر بمناسبة كل سفر بتصدير مبلغ أقصاه ما يعادل 7500 أورو مسحوبا من حساب مصرفي بالعملة الصعبة الأجنبية مفتوح بالجزائر، حسبما ينص عليه النظام رقم 16-02 المؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق لـ 21 أفريل سنة 2016، الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين.