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رغم تجميد نقابتهم للإضراب التزاما بالحكم القضائي

تقنيو الجوية الجزائرية يشنون حركة احتجاجية بقاعدة الصيانة

  31 جويلية 2018 - 20:45   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الوطني
تقنيو الجوية الجزائرية يشنون حركة احتجاجية بقاعدة الصيانة

قام تقنيو صيانة الطائرات لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، صباح أمس، بحركة احتجاجية وسط قاعدة الصيانة بالدار البيضاء بالعاصمة، رافضين الالتحاق بمناصب عملهم، حسب صور نشرتها نقابتهم في صفحتها على  فايسبوك.

 

احتج عدد من تقنيي صيانة الطائرات لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، صباح أمس، بقاعدة الصيانة في الدار البيضاء العاصمة، حسب ما أوضحته صور متداولة بموقع التفاعل الاجتماعي  فايسبوك، بالرغم من أن النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات كانت قد أعلنت، أول أمس، تجميد الاضراب الذي كان مبرمجا أمس الثلاثاء، التزاما بالحكم القضائي الصادر عن الفرع الاستعجالي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الأحد المنصرم، لغاية بث الغرفة الاجتماعية بذات المحكمة بداية من 5 أوت القادم، في الدعوى التي رفعتها إدارة الجوية الجزائرية بخصوص الإضراب الذي كان مبرمجا، إلا أن بعض العمال تجاهلوا الأمر، وقرروا الدخول في إضراب من تلقاء أنفسهم.

وحسب مصادرنا، فإن هذا الاضراب الذي دخل فيه بعض تقنيي شركة الخطوط الجوية الجزائرية، صباح أمس، ويجهل عددهم لم يؤثر على برنامج الرحلات، إذ لم يسجل تأخرا أو الغاء للرحلات في هذا الصدد.

وللتذكير، فقد رفعت نقابة التقنيين اشعارا إلى إدارة الجوية الجزائرية بتاريخ 9 جويلية الجاري، للدخول في اضراب مفتوح بداية من اليوم، قبل أن تجمده بأمر من القضاء.

وعرفت المرحلة الأخيرة التي سبقت بث المحكمة في قضية الاشعار بالإضراب تصريحات متناقضة حول فتح باب الحوار بين هؤلاء والشركة، إذ قال وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغاني زعلان، خلال مشاركته في مراسم انطلاق أول فوج من الحجاج الجزائريين الى البقاع المقدسة، من مطار هواري بومدين الدولي، إن المفاوضات جارية مع تقنيي الشركة لتجنب الاضراب، في حين فند هؤلاء كلام هذا الأخير.

زين الدين.ز

 

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