4 قتلى و9 جرحى في حادثي مرور بغرداية

هلك أربعة أشخاص وأصيب تسعة آخرين بجروح في حادثي مرور وقعا مساء أمس الثلاثاء بولاية غرداية، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية للولاية.

وأوضح ذات المصدر بأن الحادث الأول وقع علي الطريق الوطني رقم 107 الرابط بين ولاية غرداية و البيض علي بعد 140 كلم جنوب غرب مدينة متليلي اثر انحراف سيارة سياحية عن مسارها وانقلابها تسبب في هلاك ثلاثة أشخاص وإصابة شخص بجروح "بليغة".

وتم نقل الجريح إلى مستشفى متليلي الأقرب الى مكان الحادث من طرف أعوان الحماية المدنية، فيما تم تحويل جثث المتوفين البالغ أعمارهم بين 28 و53 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى، كما أشير إليه، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

أما الحادث الثاني فقد وقع على مستوي الطريق الوطني رقم 49 في شطره الرابط بين ولاية غرداية وورقلة على بعد 110 كلم جنوب غرب غرداية بمحاذاة المركب المعدني لزلفانة حين اصطدمت سيارتان سياحية فيما بينهما تسببتا في هلاك شخص وجرح ثمانية آخرين.

واستنادا لذات المصدر فقد تم إجلاء جثة الضحية وهي انثى والجرحى الثمانية إلى العيادة المتعددة الخدمات لزلفانة الأقرب إلى مكان الحادث.