إعادة تأهيل المحطة البرية بالخروبة

عطى وزير الأشغال العمومية و النقل، عبد الغاني زعلان، الثلاثاء بالجزائر العاصمة الضوء الأخضر لإعادة تأهيل المحطة البرية بالخروبة (الجزائر العاصمة).

وأوضح الوزير على اثر زيارته التفقدية التي قادته الى المحطة البرية بالخروبة و المحطة البحرية بالجزائر العاصمة ان "مشروع اعادة تأهيل المحطة يندرج في اطار اعادة الاعتبار و تطوير النقل البري للمسافرين".

وأشار الوزير في هذا الخصوص الى 84 مشروعا لإنجاز المحطات البرية في الجزائر منها 79 محطة انطلقت في الخدمة.

وتابع قوله، أن "هذه المنشآت قد سمحت بتنظيم النقل البري و التخفيف من الفوضى التي كانت تسود من قبل في هذا القطاع".