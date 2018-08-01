إجراءات وقائية للحد من انتشار بعوض النمر

اتخذ معهد باستور عددا من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الأوبئة خلال موسم الصيف خاصة ما تعلق ببعوضة النمر الأسيوي، والتي تم تسجيل عدة حالات منها في أربع ولايات.

وأوضح المدير العام لمعهد باستور زبير حراث في تصريح للاذاعة الأولى أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية منذ بدء انتشار هذا البعوض في 2011 بأربع ولايات ساحلية، وذلك بهدف تجنب انتشارها في الولايات الأخرى وحتى داخل الولايات المتضررة، مضيفا أن العملية تميزت باستعمال الرش للبؤر والاماكن التي تنتشر فيها هذه الحشرة، وذلك بالتعاون مع فرق الوقاية للبلديات مع مراقبة مستمرة من مصالح المعهد حسبه.

وحث المدير العام لمعهد باستور المتعرضين للسعات البعوض النمر الأسيوي باستعمال الزيوت العطرية وبعض الكريمات، " لكن تفاديا لتكاثر يرقة البعوضة يستلزم تنظيف الفضاءات و إفراغ الحاويات من المياه الراكدة".