فتح كل المذابح يوم العيد وفرق متنقلة لمراقبة سلامة الأضاحي

اقتناء مليوني جرعة من اللقاح لمكافحة الحمى القلاعية

عقدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري صفقة لاقتناء مليوني جرعة من اللقاح في إطار الإجراءات المتعلقة بمكافحة الحمى القلاعية، مؤكدة انتشار الوباء الفيروسي في عشر ولايات، وحثت الوزارة المفتشين البيطريين لكل الولايات لضمان مراقبة عملية ذبح الأضحية تحسبا لعيد الأضحى مع احترام القواعد الصحية السارية على مستوى الأسواق ونقاط البيع الأخرى مع تسليم الشهادات الصحية لمرافقة الماشية بالنسبة للمربين الذين يتنقلون نحو ولايات أخرى.

خلال اجتماع عمل خصص لتقييم الوضع في مجال مرض الحمى القلاعية والآلية التي وضعتها الوزارة تحسبا لعيد الأضحى، حث الأمين العام بوزارة الفلاحة، كمال شادي، البياطرة على تطبيق القوانين السارية المفعول من اجل وقف انتشار هذا الوباء إلى ولايات ومناطق أخرى.

حسب ذات المسؤول، فإنه يجب على المربين الامتناع عن شراء المواشي والإبقاء عليها في أماكنها والإبلاغ عن الحالات المشتبه في إصابتها بمرض الحمى القلاعية.

ذكر شادي، أن الإجراء المتعلق بالقضاء على هذا المرض الوبائي تم اتخاذه مند ظهور اول بؤرة له والتي تم الإبلاغ عنه في 21 جوان الماضي، بولاية تيزي وزو.

وذكر أيضا بأن هذا الوباء الفيروسي مس عشر ولايات وهي البويرة، تيزي وزو، بجاية، سطيف، تيبازة، المدية وام البواقي وبرج بوعريرج والشلف والبليدة.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة تحسبا لعيد الأضحى، حث شادي المفتشين البيطريين لكل الولايات لضمان مراقبة عملية ذبح الأضحية مع احترام القواعد الصحية السارية على مستوى الأسواق ونقاط البيع الأخرى مع تسليم الشهادات الصحية لمرافقة الماشية لاسيما بالنسبة للمربين الذين يتنقلون نحو ولايات أخرى.

من جهة أخرى، طلب ذات المسؤول من المفتشين البيطريين برمجة حصص إذاعية وحملات توعية على الصعيد المحلي من أجل حث المواطنين على اقتناء ماشيتهم من نقاط البيع القانونية.

طمأن ذات المسؤول المواطنين بفتح كل الأماكن والهياكل المخصصة للذبح، يوم العيد بحضور فرق متنقلة لمراقبة هيكل الأضحية.

وحسب وزارة الفلاحة فإن أول تأكيد عن الوباء " sérotype" من طرف المخبر كان يوم 6 جويلية 2018، مضيفة أنه -إلى حد الأن-تم تسجيل 10 ولايات مسها هذا الوباء وخمس ولايات اخرى لم تسجل سوى حالة واحدة فيها وتم ذبح 190 ماشية تم ذبحها الى الآن.

ومن التدابير التي اتخذتها الوزارة في إطار مواجهة الحمى القلاعية، ذكرت ذبح كل الأبقار المصابة بالمرض وتكفل الولاة بتنظيم حركة الابقار وغلق الأسواق حسب وضعية كل ولاية.

تضم الإجراءات أيضا تكتيف عمليات مراقبة القطيع وتجنيد البياطرة الموظفين والخواص وكذلك تزويد الولايات بمطهر من اجل تطهير بؤر المرض فضلا عن تكتيف حملات التوعية وتحسيس المربين عبر كل وسائل الاعلام المحلية والوطنية.

وفيما يخص الإجراء المتخذة بمناسبة العيد الأضحى، ذكرت الوزارة تحديد نقاط البيع بمرسوم الولاة مع وضع كل الإجراءات المتعلقة بالمراقبة البيطرية وتنظيم تنقل القطيع انطلاقا من الولايات التي توفر الغنم وهذا بوضع شهادة الصحة الجيدة مع الإشارة الى وسيلة النقل.

ويتعلق الأمر أيضا بالتواصل والتحسيس حول تسمين الغنم خلال فترة ما قبل العيد وبث معلومات تلفزيونية حول التطبيقات الجيدة للتربية الغنم وذبح الأضحية وفي الأخير فتح المذابح وتجنيد فرق متنقلة من اجل مراقبة هياكل الأضحية يوم العيد.

بوعلام حمدوش