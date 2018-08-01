استحداث أول شعاب اصطناعية بشاطئ عين البنيان

شريط الاخبار
ولاة ورؤساء دوائر يحتقرون المواطنين ويدفعونهم لـ غزو الشوارع مناقصة وطنية لإنتاج 150 ميغاواط من الطاقات المتجددة أسعار النفط تتراجع وتسجل 74 دولارا للبرميل بنك الجزائر يراجع أسعار الدولار والأورو الجيش يقضي على 4 إرهابيين ويحبط محاولة استهداف منشآت حيوية بالشرق زعلان يدعو تقنيي الجوية الجزائرية إلى احترام قرارات القضاء تقنيو الجوية الجزائرية يشنون حركة احتجاجية بقاعدة الصيانة الحجاج المصابون بأمراض مزمنة مدعوون للتزود بالأدوية قبل التنقل للسعودية إعفاء الطلبة الجدد من وثيقة الخضوع الضريبي لتكوين ملف المنحة الجامعية حجز قرابة 200 ألف أورو في مطار هواري بومدين حجار ينفي وجود أولويات للمتعاقدين في مسابقات التوظيف نقص الحوار بين مسؤولي الخدمات الجامعية والشركاء الاجتماعيين تنصيب عميد أول للشرطة مجيد أكنوش رئيسا جديدا لأمن ولاية تيزي وزو محسن عمارة يتدخل في قضية مقاطعة محامين لقاضية بمحكمة سيدي أمحمد الدرك الوطني يشن حربا على مافيا الشواطئ القضاء الإسباني يأمر بإعادة فتح ملف مقتل الحراق محمد بودربالة بسجن أرشيدونا السياسيون يغرقون في حرب التموقع ويديرون ظهرهم للاحتجاجات شاب ينتقم من صديقته وينشر صورا فاضحة لها على فايسبوك تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية إلى 31 أوت بوعزقي: لا يمكننا التحكم في الأضاحي العيد والدواجن! سوناطراك تمنح المستثمرين عقودا طويلة المدى بـ25 سنة لشراء الكهرباء 34 مليون قنطار الإنتاج الوطني للحبوب في 2017 تقنيو صيانة طائرات الجوية الجزائرية يجمدون إضرابهم أزيد من 332 مليون دينار قيمة إنتاج التمور في 2017 لا يوجد مشروع لرفع أسعار التأمينات على المدى القريب بالتفاصيل... هذا ما دار بين مقري وأويحيى الجزائر أصدرت 727 أمر بالقبض على مبحوث عنهم قضائيا في الخارج ميزانية إضافية بـ30 مليار سنتيم لمشروع مستشفى بوزقان بتيزي وزو فتح 6800 منصب ماستر بجامعة تيزي وزو أغلب الطلبة الجدد اختاروا تخصصاتهم الجامعية حجاج جزائريون سيقيمون في غرف ضيقة بفنادق مكة! لم نعقد صفقة مع السلطة بسبب الرئاسيات 4100 مليار لتهيئة المدارس ورفع التجميد على 1540 مشروع زمالي يؤكد مواصلة إنجاز السكنات للقضاء على أزمة السكن زعلان يشدد على تسليم مشروع سكة الحديد باب الزوار - المطار في آجاله 300 ألف مجرم في ألمانيا بينهم جزائريون محل بحث عصابة تتهجم على محل لبيع الملابس وتعتدي على مالكيه بأسلحة بيضاء الحكومة تؤكد عدم مسح ديون مشاريع أونساج المفلسة ارتفاع جنوني لأسعار الدجاج رونو تمدد تخفيضاتها.. تسليم فوري لـ بيكانتو و هيونداي في ساعتين
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. استحداث أول شعاب اصطناعية بشاطئ عين البنيان

استحداث أول شعاب اصطناعية بشاطئ عين البنيان

  01 أوت 2018 - 14:08   قرئ 29 مرة   0 تعليق   الوطني
استحداث أول شعاب اصطناعية بشاطئ عين البنيان

تشرع مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر شهر  سبتمبر المقبل في استحداث اول شعاب اصطناعية بالساحل العاصمي و التي ستكون  بعرض شاطئ عين البنيان ، في تجربة اولى من نوعها بالولاية ينتظر ان تسهم في  تعزيز الثروة السمكية بالمنطقة ،على ان يتم تعميمها عبر باقي شواطئ العاصمة  لاحقا ، حسبما اكدته اليوم الاربعاء المديرة الولائية للقطاع السيدة ربيعة  زروقي.

و أوضحت السيدة زروقي في تصريح ل/واج انه و في اطار برنامج اعدته المديرية  العامة للصيد البحري و تربية المائيات لدى وزارة الفلاحة ، سطرت من خلاله  استحداث على طول السواحل الجزائرية و بالشراكة مع عدد من الجمعيات البيئية و  فرق ونوادي الغوص "شعبا اصطناعية ستكون ملاجئ حقيقية للأسماك و عامل للتنوع  البيئي "، ستشرع المديرية خلال شهر سبتمبر المقبل في استحداث اول شعاب  اصطناعية بالولاية و ذلك بعرض شاطئ عين البنيان.

و قالت ان المشروع سيكون بالتنسيق مع المدرسة العليا لعلوم البحار و نادي  الغوص "المرجان" بعين البنيان ، مؤكدة ان اشغال انجاز الهيكل الخاص بهذه  التجربة قد انتهت، و سيتم وضعه بالمكان الذي اختير له الشهر المقبل.

و سيعمل كل من اعضاء نادي الغوص لعين البنيان و طلبة المدرسة العليا لعلوم  البحار بالعاصمة -- تقول السيدة زروقي-- الذين يُعدون لنيل شهادة الدكتوراه  على الاشراف على هذه التجربة و متابعة التطور الذي سيحصل على مستوى هذا الهيكل، مؤكدة ان الفوائد المتوخاة من الشعاب الاصطناعية عديدة و تهدف اساسا الى  الحد من اثر الانسان السلبي على الانظمة البيئية الساحلية  الى جانب الدور الترفيهي الذي تلعبه  بالنسبة لهواة الغوص والصيد.

كما تعد هذه الشعاب بمثابة ملاجئ حقيقية للأسماك و عامل للتنوع البيئي ونشأة  الكتل الحيوية التي تعد "ضرورية للمحافظة على الساحل الجزائري" ، تقول السيدة  زروقي.

وبالنظر الى التلوث الكبير الذي تعرض له الساحل العاصمي خلال السنوات الماضية ، كان لا بد من النظر في كل السبل البديلة و المتاحة لحماية الثروة  السمكية به ، و جاءت تجارب عدد من الجمعيات و النوادي البحرية ببعض الولايات الساحلية لاستحداث الشعب الاصطناعية لتكون بمثابة الحل الواجب اتباعه لتجاوز  اثار التلوث بالساحل ، تقول المتحدثة.

وأشارت بالخصوص الى التجربة الناجحة لجمعية "هيبون للغوص في مياه البحر"  بعنابة و التي شرعت سنة 2016 في تجسيد مشروع الأرصفة الاصطناعية لما لها من  أهمية في حماية التنوع البيئي البحري وكذا إعادة إعمار الحياة البحرية.

 

و ذكرت بان هذا المشروع كان ايضا موضوع أول فيلم وثائقي علمي "جزائري 100  بالمائة "  كان عنوانه "ديار البحر" تناول في 54 دقيقة مغامرة و رحلة إنشاء  الشعاب الاصطناعية في المنطقة البحرية "رأس الحمراء" بالقرب من مدينة عنابة ،  و هي تجربة ''تستحق ان تكرر'' بالعاصمة بالنظر الى النتائج المبهرة التي تم  الوصول اليها ، تضيف السيدة زروقي.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات