رفضوا استقبال المحتجين والاستماع لانشغالاتهم

اتهامات لولاة ورؤساء دوائر بالتسبب في إلغاء مهرجانات

تقارير أمنية حذّرت من حدوث انزلاقات إذا استمرّ تنظيمها

لم يسبق للجزائر منذ سنوات التسعينات أن قامت بإلغاء مهرجانات ثقافية مبرمجة لموسم الاصطياف إلا العام الحالي، وذلك بسبب الاحتجاجات الشعبية، التي تتحمّل السلطات المحلية من ولاة ورؤساء دوائر مسؤوليتها وذلك بعدما تسبّبت في الاحتقان ولم تبادر باستقبال المواطنين للاستماع لانشغالاتهم.

تسبّبت الاحتجاجات التي خرج فيها مواطنون عبر مختلف الولايات لاسيما ورقلة وبجاية، بإلغاء برنامج حفلات ومهرجانات، كانت مبرمجة بميزانيات ضخمة بسبب "سوء التقديرات" المحلية التي يتحمّل مسؤوليتها مسؤولون محليون أسهموا في وصول حالة التشنّج بين المواطنين ومؤسسات الدولة مرحلة حرجة، استدعت تدخّل مصالح الأمن بتقارير تتحدّث عن وقوع انزلاقات في حالة ما إذا اصطدم المواطنون برفض إلغائها.

ألغت السلطات العمومية أولى السهرات الغنائية من تظاهرة "صيف الجزائر" بولاية ورقلة التي برمج لتنشيطها المغنيان الشاب كادير الجابوني وبابيلون، بعد احتجاج العديد من المواطنين أمام مسرح الهواء الطلق، رافعين شعارات عبارات الرفض لتنظيم حفلات فنية بالولاية فيما تبقى الولاية بحاجة إلى هذه الأموال من أجل التنمية ودعم البنى التحتية وتوفير مناصب شغل لشبابها، مؤكدين أن الاحتفال لن يكون أكثر نفعا لمواطني هذه المنطقة الذين يتخبطون في مشاكل عدة منها انقطاع الكهرباء والماء في الصيف، مشكل الصرف الصحي، السكن، البطالة وغيرها، كما تمّ إلغاء حفلة غنائية بولاية سيدي بلعباس لنفس الأسباب.

انطلقت من منصات التواصل الاجتماعي حملات الاحتجاج من أجل إلغاء مهرجانات وحفلات غنائية، حيث انتظمت صفحات عبر الموقع الأزرق تدعو إلى العمل في الميدان من أجل وقف تنظيم سهرات غنائية تأتي على حساب التنمية المحلية في هذه الولايات، وأقنع أصحاب هذه الحملات المواطنين بأنّ الأموال الموجهة لهذه الأنشطة يفترض أن توجه للتنمية المحلية.

ووفقا لمصادر مسؤولة؛ فإنّ قرارات إلغاء سهرات غنائية بكلّ من ولايتي ورقلة وسيدي بلعباس، جاءت بعدما أبرقت المصالح الأمنية تقارير مسبقة حول استطلاع للرأي العام تجاه هذه الحفلات تستدعي إلغائها أو تأجيلها بسبب الانزلاقات الأمنية التي ستحدثها إن استمرّت، فيما تمّ إنقاذ مهرجان الأغنية الأمازيغية بولاية بجاية. وأضافت ذات المصادر، أنّه في حالة توقيف مهرجان من طرف الشعب من قبل السلطات العمومية، يقتصر دور المصالح الأمنية على حفظ النظام وحماية الأموال والممتلكات ولا تعليق لها عن الموضوع لأنه ليس من صلاحياتها.

تتحمّل السلطات المحلية عبر مختلف الولايات، مسؤولية إلغاء هذه المهرجانات الثقافية والترفيهية، والتي من المفترض أن تكون متنفّسا للمواطنين، الذين وجدوا أنفسهم يستغلّونها من أجل تمرير رسالتهم الرافضة لها، حيث ارتفعت في السماء لافتات ويافطات تحمل مطالب اجتماعية على غرار السكن والشغل والماء والكهرباء.

حكيمة ذهبي