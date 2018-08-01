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تعزيزات عسكرية وتمشيط واسع لمطاردة درودكال وأتباعه بجبال سكيكدة

غابات سيدي إدريس، حجر شواط، الغوفي وتامغوث تحت المراقبة

  01 أوت 2018 - 14:28   قرئ 62 مرة   0 تعليق   الوطني
غابات سيدي إدريس، حجر شواط، الغوفي وتامغوث تحت المراقبة

تشن وحدات الجيش الوطني الشعبي التي عززت وجودها بشكل كبير عملية تمشيط جندت لها مئات العسكريين للقضاء على بقايا الإرهاب والبحث عن أمير ما يسمى بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال في حملة تهدف للقضاء عليه واستئصال فلول جماعته. 

حولت قوات الجيش الوطني الشعبي جبال سكيكدة وجيجل إلى مقبرة لأتباع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وأميره "دروكدال"، حيث حققت ذات القوات نتائج كبيرة أفضت إلى القضاء على العديد من الإرهابيين واكتشاف جثث آخرين تقطعت بهم السبل لربط أي اتصالات مع عناصر الدعم رغم أقدمية التحاقهم بالجبال التي تعود إلى سنوات 1994 "بن صغير عبد الناصر" المكنى "أبو زكرياء"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994، إثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة كدية رأس ردب، بلدية تمالوس جنوب-غرب سكيكدة، إضافة إلى حجز كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة وتدمير العديد من المخابئ، وتأتي عملية التمشيط عقب العمليات النوعية التي نفذتها نخبة الجيش التابعة للناحية العسكرية الخامسة، حيث تلقى التنظيم ضربات موجعة أسفرت عن القضاء على 04 إرهابيين.

تعمل قوات الجيش على دك معاقل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي كان يخطط للعودة إلى النشاط بعد عدة سنوات من الحصار المفروض عليه والذي حال دون تمكنه من تنفيذ أي عملية استعراضية، وشوهدت تعزيزات أمنية كبيرة بالقرب من المناطق العسكرية بتنسيق بين الناحيتين العسكريتين الأولى والخامسة استعدادا لدك معاقل دروكدال الذي يكون موجودا بالمنطقة، حيث تمشط قوات الناحية العسكرية الأولى مرتفعات تيزي وزو وعززت من وجود عناصرها في عملية التمشيط التي أطلقتها مؤخرا بالبويرة، في حين تتكفل قوات الناحية العسكرية الخامسة بتمشيط غابات سكيكدة وغابات أكفادو ببجاية وجيجل من أجل تضييق الحصار على دروكدال وأتباعه.

تأتي هذه العملية بعد أشهر من قضاء قوات الجيش التونسي على بلال القبي الذراع الأيمن لزعيم ما يعرف بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي درودكال المدعو أبو مصعب عبد الودود، حيث قالت وزارة الداخلية التونسية أن الإرهابي يحمل الجنسية الجزائرية وكان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993 وكان في مهمة جمع شتات التنظيم في تونس بعد الضربات القاصمة التي وجهتها قوات الجيش لاتباعه في الجزائر.

للإشارة فقد أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح أن "بقايا الإرهاب المجرمة تلفظ آخر أنفاسها في بلادنا، وستلفظها كلية وعن آخرها، مؤكدا أن الجيش اتخذ كافة التدابير الردعية والوقائية والاحترازية، التي تضمن حماية الحدود الوطنية على كامل امتداداتها من كل متربص غادر، إدراكا منه بحجم التحديات الأمنية المحيطة بالبلاد.

أسامة س.

 

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