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حملة تحسيسية للحد من حوادث المرور

  01 أوت 2018 - 14:43   قرئ 60 مرة   0 تعليق   الوطني
حملة تحسيسية للحد من حوادث المرور

سطرت  المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة حملة تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق على مستوى مـختلف "نقاط الـمراقبة والسدود الثابتة " بإقليم الولاية والطرق المؤدية إلى الشواطئ و أماكن الاستجمام والراحة للعائلات، حسبما جاء اليوم الاربعاء في بيان لخلية الاتصال لهذا الجهاز الامني

وأوضح البيان انه و في إطار الحملة التحسيسية التي بادرت بها قيادة الدرك الوطني تحت شعار"معا من أجل صيف بدون حوادث" والتي انطلقت بتاريخ 25 يوليو  المنصرم و وتستمر على مدار 27 يوما اي إلى غاية 20 من شهر اغسطس الجاري، سطرت الـمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالعاصمة  "حـملة تـحسيسية خاصة عبر مـختلف  نقاط الـمراقبة والسدود الثابتة بإقليم  الولاية والطرق المؤدية إلى الشواطئ وأماكن الاستجمام والراحة للعائلات التي تقضي عطلة الصيفي من أجل تـحسيس مستعملي الطريق بـخطورة حوادث الـمرور"

كما ترمي هذه الحملة الى توعية السائقين خصوصا بما ينجر عن حوادث المرور من  خسائر سواء كانت بشرية , او مادية أو اقتصادية لاسيما أن الـمتسبب الرئيسي في حوادث الـمرور هو العامل البشري

وتدخل هذه الحملة -- يضيف البيان-- في إطار تجسيد الأهداف المسطرة من طرف قيادة الدرك الوطني بخصوص الأمن الطرقي والمتمثلة في تخفيض حوادث المرور عن  طريق مضاعفة العمل الوقائي والتوعوي إلى جانب الإجراءات الردعية، أين سيتم خلال هذه الحملة إشراك جميع الشركاء الفاعلين في الـميدان على غرار مصالح  الحماية المدنية ومديرية الأشغال العمومية والنقل والكشافة الإسلامية

كما تسهم الجمعيات الناشطة في هذا المجال والمركز الوطني للوقاية عبر الطرق في هذه الحملة التي سيتم خلالها  توزيع مطويات على مستعملي الطريق تتضمن  توجيهات بخصوص قواعد السياقة السليمة وكذا النتائج السلبية الناجمة عن الإفراط في السرعة والمناورات الخطيرة وعدم احترام المسافة الأمنية، كما سيتم توعية  سواق النقل المشترك بصفة خاصة بالنظر لمسؤوليتهم كسواق محترفين تجاه الأشخاص الذين ينقلونهم، يضيف البيان

 

 

 

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