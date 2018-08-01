تعد أول قرية رفعت السلاح في وجه الدمويين

"إقوجدال" تحيي الذكرى الـ24 للمقاومة ضد الإرهاب

أحيت قرية إقوجدال ببلدية آيث شافع الواقعة على بعد 71 كم شمال شرق ولاية تيزي وزو، اول أمس، الذكرى الـ24 للمقاومة ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف باعتبارها أول قرية في الجزائر التي رفع رجالها السلاح ضد الجماعات الإرهابية والدخول في أول اشتباك معهم بتاريخ 31 جويلية 1994 هذا قبل أن تضحى رمزا للنضال والمقاومة وتكون قدوة للقرى الأخرى المجاورة ولمنطقة القبائل عامة التي كانت هي الأخرى السباقة لإنشاء فرق أعوان الدفاع الذاتي ما يسمى بـ"الباتريوت" تحت قيادة نجل العقيد عميروش، نور الدين آيت حمودة. فمرور 24 سنة كاملة لم تنسي أهل قرية إقوجدال بطولات رجالها الذين رفضوا آنذاك وطيلة العشرية السوداء الرضوخ للإسلامويين الدمويين، وفضلوا عكس غيرهم رفع السلاح في وجه الإرهاب على هجرة منازلهم وممتلكاتهم خوفا من همجيته ليكونوا خير خلف لخير سلف ممن سبقوهم من مجاهدين وشهداء المنطقة الذين هم كثر والذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل أن تعيش الجزائر حرة مستقلة. من جهة أخرى؛ وإن كان سكان القرية رفعوا إبان سنوات الإرهاب السلاح والمقاومة، فهم اليوم يرفعون شعارا ضد نسيان ما صنعه رجالها من بطولات أجبرت العناصر الإرهابية تتراجع أدراجها وتكون إقوجدال منطقة حمراء ممنوع دخولها ليلا ونهارا، فأغلبية ممن عايشوا تلك الفترة يتذكرون جيدا مساء يوم 31 جويلية 1994 وبالتحديد على الساعة الرابعة مساء عندما دخل خيرة أبناء القرية الغيورين على وطنهم في اشتباك وتبادل إطلاق نار بين الارهابين الذين أرغموا على الفرار والتراجع أمام شجاعة رجال احرار اختاروا سبيل الاستشهاد على العيش تحت وطأة الهلع وعنصرية ووحشية الإرهاب. وكانت الذكرى الـ 24 التي احيتها القرية مناسبة لتسليم مشعل المقاومة للجيل الصاعد ليسيروا على درب أجدادهم ليقطعوا على أنفسهم عهد مواصلة المقاومة والنضال ضد كل من يتطاول على الجزائر وأمنها واستقرارها فلا شيئ يغنيهم عن ذلك وفاء لمن سبقوهم من رجال حولوا هذه القرية الصغيرة والكبيرة بتاريخها، المنسية والمترامية في جبال أقصى ولاية تيزي وزو، مفخرة ورمزا للمقاومة والنضال من أجل الحق، اقتدى بها رجال مناطق عدة من الوطن الذين قاوموا بدورهم إلى جانب قوات الجيش، الحرس البلدي وغيرهم بدحر همجية الجماعات الإسلامية. وعن الاحتفالية قال نائب رئيس بلدية ايت شافع السيد عون محمد في تصريحاته لـ"المحور اليومي"، أنها كانت ثرية وكبيرة بحضور قوي لشخصيات سياسية يتقدمهم نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي كمال أوقات وممثلين عن السلطات المحلية ناهيك عن الاسرة الثورية من مجاهدين إضافة إلى أعوان الحرس البلدي والباتريوت الذين حظوا بتكريم رمزي من طرف لجنة القرية المنظمة للحدث عرفانا ببطولاتهم المجيدة.

أغيلاس. ب