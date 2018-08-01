الأفافاس تجدد دعوتها الى إجماع شعبي لتكريس الديمقراطية

جددت جبهة القوى الاشتراكية يوم الأربعاء دعوتها لصالح "اجماع شعبي يكرس الديمقراطية و دولة القانون و العدالة الاجتماعية", حسب بيان للحزب

و أوضح بيان للحزب وقعه الأمين الأول للحزب محمد حاج جيلاني أن "جبهة القوى الاشتراكية تجدد إرادتها على بناء اجماع شعبي يكرس الديمقراطية و دولة القانون و العدالة الاجتماعية و ذلك لأجل تغيير ديمقراطي (...)"

و دعا الحزب الجزائريين إلى "التجند لأجل حقوقهم السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و عدم الرضوخ لأي شكل من أشكال الضغط و التحلي باليقظة و مواجهة على وجه خاص كل أشكال التحريض و التشتيت التي قد تهدد وحدة الشعب الجزائري و امنه و استقراره", يضيف ذات المصدر و ذكر حزب جبهة القوى الاشتراكية في بيانه ب"الصعوبات التي تمر بها البلاد لاسيما في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي, التي قد تعرض التماسك الاجتماعي و استقرار البلاد للخطر, إلى جانب الأزمة الأخلاقية و الفساد و العنف الاجتماعي"