تعليمات بوتفليقة لوضع مناطق الجنوب والهضاب ضمن استراتيجيات الدولة

شريط الاخبار
اتهامات لولاة ورؤساء دوائر بالتسبب في إلغاء مهرجانات غابات سيدي إدريس، حجر شواط، الغوفي وتامغوث تحت المراقبة «آخر الزمان» للمخرجة ياسمين شويخ يفتك الوهر الذهبي للأفــــلام الطويلة زطشي يتلاعب بمشاعر الجزائريين من جديد "إقوجدال" تحيي الذكرى الـ24 للمقاومة ضد الإرهاب اقتناء مليوني جرعة من اللقاح لمكافحة الحمى القلاعية 14 أوت آخر أجل لإيداع ملفات الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة تحييد أكثر من 200 إرهابي منذ بداية العام الجيش يعزز قدراته القتالية ويحصل على 310 نسخ من دبابات "شيلكا" حجز أكثر من 2 مليون أورو ببئر العاتر في تبسة "تصريحات قايد صالح لا تعنيني ويقصد بها أشخاصا آخرين" وزارة الفلاحة تضع خطة استعجالية للقضاء على الحمى القلاعية المتعاملون الاقتصاديون مدعوون لتقديم مقترحاتهم للجنة الاستشارية الطاقات المتجددة ستعوض 60 بالمائة من الكهرباء الريفية برنامج لقاءات مكثّف بين أحزاب التحالف الرئاسي زعلان يمنح الضوء الأخضر لإعادة تهيئة محطة المسافرين بالخروبة أسعار البرنت دون 73 دولارا للبرميل تشغيل جزئي لمحطة تحلية مياه البحر بتيقزيرت في تيزي وزو مصرف السلام يفتح فرعا جديدا بحيدرة ولاة ورؤساء دوائر يحتقرون المواطنين ويدفعونهم لـ غزو الشوارع مناقصة وطنية لإنتاج 150 ميغاواط من الطاقات المتجددة أسعار النفط تتراجع وتسجل 74 دولارا للبرميل بنك الجزائر يراجع أسعار الدولار والأورو الجيش يقضي على 4 إرهابيين ويحبط محاولة استهداف منشآت حيوية بالشرق زعلان يدعو تقنيي الجوية الجزائرية إلى احترام قرارات القضاء تقنيو الجوية الجزائرية يشنون حركة احتجاجية بقاعدة الصيانة الحجاج المصابون بأمراض مزمنة مدعوون للتزود بالأدوية قبل التنقل للسعودية إعفاء الطلبة الجدد من وثيقة الخضوع الضريبي لتكوين ملف المنحة الجامعية حجز قرابة 200 ألف أورو في مطار هواري بومدين حجار ينفي وجود أولويات للمتعاقدين في مسابقات التوظيف نقص الحوار بين مسؤولي الخدمات الجامعية والشركاء الاجتماعيين تنصيب عميد أول للشرطة مجيد أكنوش رئيسا جديدا لأمن ولاية تيزي وزو محسن عمارة يتدخل في قضية مقاطعة محامين لقاضية بمحكمة سيدي أمحمد الدرك الوطني يشن حربا على مافيا الشواطئ القضاء الإسباني يأمر بإعادة فتح ملف مقتل الحراق محمد بودربالة بسجن أرشيدونا السياسيون يغرقون في حرب التموقع ويديرون ظهرهم للاحتجاجات شاب ينتقم من صديقته وينشر صورا فاضحة لها على فايسبوك تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية إلى 31 أوت بوعزقي: لا يمكننا التحكم في الأضاحي العيد والدواجن! سوناطراك تمنح المستثمرين عقودا طويلة المدى بـ25 سنة لشراء الكهرباء
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. تعليمات بوتفليقة لوضع مناطق الجنوب والهضاب ضمن استراتيجيات الدولة

تعليمات بوتفليقة لوضع مناطق الجنوب والهضاب ضمن استراتيجيات الدولة

  03 أوت 2018 - 10:13   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الوطني
تعليمات بوتفليقة لوضع مناطق الجنوب والهضاب ضمن استراتيجيات الدولة

 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, أمس، أن "تعليمات رئيس  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تدعو لوضع الجنوب الكبير والهضاب العليا في قلب كل استراتيجيات الدولة".

وقال بدوي خلال ترأسه لاجتماع تنسيقي مع إطارات من الوزارة, للوقوف على  التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل, أن الدولة "حشدت إمكانيات مادية  وبشرية كبيرة من أجل الارتقاء بالتنمية عبر كامل ربوع الوطن, مع إعطاء  الأولوية للولايات الجنوبية والهضاب العليا والمناطق الحدودية, التي يجب أن  تستفيد من نصيبها التنموي", مشددا على أن "تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز  بوتفليقة تدعو لوضع الجنوب الكبير والهضاب العليا في قلب كل استراتيجيات  الدولة".

وأوضح الوزير, أن إعادة إحياء صندوق تنمية الهضاب العليا والجنوب وحشد  الموارد المالية لفائدة ساكنة هذه المناطق وكذا تنمية المناطق الحدودية التي  استفادت من برامج تنموية واعدة وهامة, "لأكبر دليل على إيمان رئيس الجمهورية  العميق بتحقيق تنمية متوازنة تراعي خصوصيات كل مناطق الوطن".

واضاف وزير الداخلية, أن هذه المناطق استفادت أيضا من "قرار رئيس الجمهورية  القاضي برفع التجميد عن العمليات التي لها أثر مباشر على حياة الساكنة, وذلك  رغم الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد, خاصة قطاعات التربية والسكن والصحة  والمياه والطاقة, لما لها انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين  وتحسينها".

وأكد السيد بدوي, أن الجزائر "تفتخر اليوم بما وصلت إليه من إنجازات جبارة,  سواء تعلق الأمر بالمنشآت القاعدية أو السكن أو المرافق الصحية أو التربوية  التي تسجل اليوم أكثر من 500 27 مؤسسة مدرسية, أو الهياكل والأقطاب الجامعية  المنتشرة عبر كل ولايات الوطن والتي وصلت إلى 106 مؤسسة جامعية, ناهيك عن  المرافق الشانية والرياضية".

وشدد ذات المسؤول, على أن هذه المكاسب "الكبرى والعظيمة التي جاء بها رئيس  الجمهورية, كان هدفها الأسمى هو خدمة المواطن والوطن, بعيدا عن كل الحسابات أو  المزايدات أو الاستحقاقات السياسية مهما كان نوعها".

كما نوه الوزير, بـ"مكسبي الأمن والاستقرار اللذين دفعنا ثمنهما غاليا بفضل  التضحيات الجسام لأبناء مختلف الأسلاك الأمنية وعلى رأسهم أفراد الجيش الوطني  الشعبي المرابط على الحدود", مؤكدا أنه لولا وقوف أفراد الجيش "وقفة رجل واحد  ووعي المواطنين والتفافهم حول المؤسسات الدستورية لما خرجت الجزائر من نفق  عشرية دموية سوداء, منتصرة على الإرهاب الهمجي والأعمى الذي ما تزال بقاياه  تتخبط ويلفظ أنفاسه الأخيرة".

وفي هذا الصدد, دعا السيد بدوي كل أطياف المجتمع إلى "التجند أكثر من أي وقت  مضى, للتحلي باليقظة والرقي إلى مستوى عظمة وطننا ومؤسساتنا الدستورية  والتضحيات الجسام لأفراد مختلف الأسلاك الأمنية".

 

وأكد وزير الداخلية, أن "الدولة لن تتسامح مع أي كان يريد العبث باستقرارها  وأمنها", مشددا على أنها "ستواصل حربها دون هوادة ضد الإرهاب وتجفيف منابعه  والذود عن كل شبر من أرضنا الطاهرة والضرب بيد من حديد, لكل من يريد المساس  بأمن المواطن وبالقيم الوطنية", وأضاف أن الذين يستهدفون أمن الجزائر "لن  يجدوا إلا الحزم والصرامة النابعين من قوة مؤسسات الدولة".

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات