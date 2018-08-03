ورود أخطاء في "مصحف الحاذق الصغير"

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف, يوم الخميس, إلى سحب النسخ المتداولة من المصحف الشريف الموسوم "مصحف الحاذق الصغير" الذي ضبطه ونسقه عبد الحميد رياش بسبب ورود أخطاء فيه, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف "تنبه إلى ورود أخطاء في المصحف الموسوم +مصحف الحاذق الصغير+ الذي ضبطه ونسقه السيد عبد المجيد رياش, ونشرته دار ابن الحفصي للطباعة والنشر لصاحبها السيد عبد المجيد رياش".

"لذلك تطلب الوزارة من جميع أئمة المساجد--يضيف البيان-- سحبه من رفوف المصاحف, وتدعو جميع اساتذة القرآن الكريم في المدارس القرآنية والزوايا إلى منع تداوله بين الطلاب" وأكد ذات المصدر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى جميع الجهات ذات الصلاحية لمنع هذا المصحف من التداول وسحب رخصة طبعه.