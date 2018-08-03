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أمير الشرق "أبو ضرار" وأمير سكيكدة "اليتيم عادل"

الجيش يحاصر اثنين من أقرب أمراء زعيم القاعدة "دروكدال" بسكيكدة

  03 أوت 2018 - 14:39   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الوطني
الجيش يحاصر اثنين من أقرب أمراء زعيم القاعدة "دروكدال" بسكيكدة

تحاصر قوات الجيش الوطني الشعبي بسكيكدة اثنين من أخطر أمراء تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ومن أقرب الإرهابيين لأميره "دروكدال" ويتعلق الأمر بكل من "أمير الشرق" المدعو "أبو ضرار" المنحدر من ولاية الطارف وكذا "أمير سكيكدة" الملقب بـ"اليتيم عادل" الذي مكن أبو مصعب عبد الودود من الاختباء في غابات سكيكدة لعدة اشهر.

تعيش بقايا الجماعات الإرهابية ضغطا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي خاصة في الولايات الشرقية أين يرجح تواجد أمير تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي "دروكدال"، حيث تشن وحدات الجيش الوطني الشعبي التي عززت تواجدها بشكل كبير عملية تمشيط جندت لها مئات العسكريين للقضاء على بقايا الإرهاب والبحث عن أمير ما يسمى بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي "عبد المالك دروكدال" في حملة تهدف للقضاء عليه واستئصال فلول جماعته، أين حولت قوات الجيش الوطني الشعبي جبال سكيكدة وجيجل إلى مقبرة لأتباع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وأميره "دروكدال"، حيث حققت ذات القوات نتائج كبيرة افضت إلى القضاء على العديد من الإرهابيين واكتشاف جثث آخرين تقطعت بهم السبل لربط أي اتصالات مع عناصر الدعم رغم أقدمية التحاقهم بالجبال التي تعود إلى سنوات 1994 “بن صغير عبد الناصر” المكنى "أبو زكرياء"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994، إثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة كدية رأس ردب، بلدية تمالوس جنوب-غرب سكيكدة، إضافة إلى حجز كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة وتدمير العديد من المخابئ، وتأتي عملية التمشيط عقب العمليات النوعية التي نفذتها نخبة الجيش التابعة للناحية العسكرية الخامسة، حيث تلقى التنظيم ضربات موجعة أسفرت عن القضاء على 04 إرهابيين.

وتعمل قوات الجيش على دك معاقل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي كان يخطط للعودة إلى النشاط بعد عدة سنوات من الحصار المفروض عليه والذي حال دون تمكنه من تنفيذ أي عملية استعراضية، وشوهدت تعزيزات أمنية كبيرة بالقرب من المناطق العسكرية بتنسيق بين الناحيتين العسكريتين الأولى والخامسة استعدادا لدك معاقل دروكدال الذي يكون متواجدا بالمنطقة، حيث تمشط قوات الناحية العسكرية الأولى مرتفعات تيزي وزو وعززت من تواجد عناصرها في عملية التمشيط التي أطلقتها مؤخرا بالبويرة، في حين تتكفل قوات الناحية العسكرية الخامسة بتمشيط غابات سكيكدة وغابات أكفادو ببجاية وجيجل من أجل تضييق الحصار على دروكدال وأتباعه.

أسامة سبع

 

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