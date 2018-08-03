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وزير الداخلية الايطالي يقوم بزيارة خلال الأيام القادمة

إيطاليا تُغري الدول المغاربية بمليار أورو لتسريع ترحيل "الحراقة"

  03 أوت 2018 - 14:39   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الوطني
إيطاليا تُغري الدول المغاربية بمليار أورو لتسريع ترحيل "الحراقة"

يبحث وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، عن إقناع الجزائر بتسريع عملية استقبال "الحراقة" المتواجدين بالأراضي الإيطالية من خلال محاولة إغراء دول المغرب العربي بدعم اقتصادها بأكثر من مليار دولار وتوفير مناصب شغل، حيث قال الوزير إنه سيزور تونس قريبا كما أنه ستكون له جولة في الجزائر والمغرب، متابعا "أريد أن تعود إيطاليا حليفة لهذه الدول".

وأعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني، أنه سيزور قريبا الجزائر والمغرب، قائلا في مقابلة مع قناة سكاي نيوز الإخبارية الايطالية، "لقد زرت ليبيا، وسأزور المغرب والجزائر قريبا. الهدف هو السيطرة على الحدود الجنوبية لبلدان المغادرة والعبور" للمهاجرين، وكشف المسؤول الايطالي عن "مرسوم أمني" للحكومة قيد الإعداد يختص بـ "جبهات عديدة: من مكافحة المافيا، المخدرات، الإدمان، إلى الإرهاب والهجرة"،  وأضاف “على جبهة المهاجرين، على وجه الخصوص، سنعمل على تسريع إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم عبر اتفاقيات مع بلدان المنشأ، لأن لدينا الآن اتفاقيات مع أربعة بلدان فقط، وتعمل تلك الموقعة مع تونس" وأردف "نحن بحاجة إلى اتفاقيات أخرى مع نيجيريا والسنغال وغامبيا ومالي وساحل العاج"، وكان وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني، قد أكد الأربعاء الماضي، أن ايطاليا مصرة على المضي قدما في صد المهاجرين، على الرغم من ارتفاع أصوات في دوائر كنسية ضد سياسته، معلنا عن تراجع كبير في أعداد الوافدين منذ تولي ائتلاف "حركة خمس نجوم-رابطة الشمال" مقاليد الحكم في أوائل شهر جوان الماضي.

وقال سالفيني في تدوينة نشرها على موقع "فايسبوك" للتواصل الاجتماعي "في الشهرين الأوائل من الحكومة الجديدة، انخفضت أعداد المهاجرين بأكثر من ثلاثين ألفا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي من 34 ألف و987 مهاجر إلى أربعة آلاف و960" وأردف "الإرادة قوة انتقلنا من الأقوال إلى الأفعال".

 أسامة سبع
 

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