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إتلاف 2220 هكتار منذ بداية جوان

حرائق الغابات تأرق السلطات و5 أرتال متنقلة لتفادي الخسائر

  03 أوت 2018 - 14:39   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الوطني
حرائق الغابات تأرق السلطات و5 أرتال متنقلة لتفادي الخسائر

تضارب أرقام خسائر حرائق الغابات والولايات الشرقية الأكثر تضررا! 

تسببت حرائق الغابات في اتلاف 2220 هكتار عبر ولايات الوطن منذ الفاتح جوان السابق، في سيناريو شبيه بما وقع العام الماضي أين التهمت الحرائق مساحات غابية واسعة جدا، مما اضطر السلطات العمومية لتشكيل 5 أرتال متنقلة سريعة التحرك موزعة في شرق وغرب ووسط البلاد للحد من الخسائر جراء الحرائق المحتملة خلال فصل الصيف الجاري.

أعلن المدير العام للغابات علي محمودي، عن تسبب 266 حريق شب في عدة مناطق من البلاد، خاصة الشرق الجزائري، في إتلاف 2220 هكتار من الغابات، مبرزا أن الولايات الأكثر تضررا من هذه الحرائق هي باتنة وخنشلة وسوق أهراس، وأضاف علي محمودي في تصريح للإذاعة الوطنية، الخميس، أن هذه الولايات المتضررة الثلاث شهدت اتلاف 800 هكتار من ضمن 2220 هكتار التي تمثل الحصيلة الإجمالية للحرائق منذ مطلع الصيف لسنة 2018.

كما أشار محمودي لدى حديثه عن المخطط الوطني لمكافحة الحرائق إلى أنه تم تشكيل 5 أرتال متنقلة سريعة التحرك موزعة في شرق وغرب ووسط البلاد، ويتعلق الأمر بكل من الطارف وبجاية وتلمسان وغليزان والبويرة، حيث يحوي كل رتل على 8 شاحنات بعد أن تم اقتناء 40 شاحنة من نوع مرسيديس صنع جزائري من تيارت، وذكر المدير العام للغابات في السياق ذاته أنه سيتم تحليل ودراسة حصيلة عمل هذه الارتال في شهر ديسمبر المقبل لتحديد امكانية استمرارها ودعمها أو توقيفها.

وقد تضاربت الأرقام حول خسائر حرائق الغابات، ففي الوقت الذي كشف فيه المدير العام للغابات علي محمودي للإذاعة الوطنية عن خسائر بـ 2220 هكتار منذ بداية موسم مطلع الصيف، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية بيان للمديرية العامة للغابات، الخميس، قدر حجم خسائر حرائق الغابات بـ 1263 هكتار خلال الفترة بين الفاتح جوان والفاتح أوت الجاري.

وحسب ذات الحصيلة فإنه خلال ذات الفترة تم تسجيل 286 بؤرة حريق شملت مساحة اجمالية تقدر ب 1263 هكتار، 744 هكتار من الغابات و138 هكتارا من الادغال و381 هكتارا من الاحراش، أي بمعدل 4.6 بالمئة بؤرة حريق يوميا واتلاف مساحة 4.41 بالمئة هكتار لكل حريق.

وأضاف نفس المصدر، أن المنطقة الاكثر تضررا هي المناطق الشرقية من البلاد ب 974 هكتارا و81 حريقا تليها مناطق الوسط ب 174 هكتار و122حريق فالمناطق الغربية بإتلاف 115 هكتارا بسبب نشوب 83 حريق.

واضاف البيان، جهاز الوقاية ومكافحة حرائق الغابات الذي تم وضعه منذ الفاتح جوان 2018 سيبقى ساري المفعول إلى غاية نهاية الحملة في 31 أكتوبر المقبل.

وبسبب الأخطار المستمرة خلال هذا الفصل وجهت المديرية نداء للمواطنين لاسيما سكان المناطق المجاورة للغابات بمزيد من اليقظة والمساهمة في مخطط الانذار والوقاية.

زين الدين زديغة

 

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