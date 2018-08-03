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بدوي يردّ على دعاة المرحلة الانتقالية ويعلّق على احتجاجات سكان الجنوب والهضاب

سياسيون يريدون أن يقتاتوا من يوميات المواطن عشية الرئاسيات

  03 أوت 2018 - 14:53   قرئ 36 مرة   0 تعليق   الوطني
سياسيون يريدون أن يقتاتوا من يوميات المواطن عشية الرئاسيات

-إحياء صندوق الجنوب والهضاب العليا يهدف إلى تحقيق التوازن في التنمية

-لجان قطاعية متخصصة ستضمن دخولا اجتماعيا مريحا للمواطنين

 

ردّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، على دعاة المرحلة الانتقالية في الجزائر، التي تدعو إلى مرحلة انتقالية، مؤكّدا أنّ "الجزائر دولة مؤسسات تحترم مواعيدها الدستورية"، وأوعز تصاعد وتيرة احتجاجات المواطنين على حياتهم اليومية خلال الفترة الأخيرة، إلى تحرّكات "بعض السياسيين"، الذين قال إنهم "يريدون أن يقتاتوا من يوميات المواطن عشية كل استحقاق سياسي".

قال بدوي، في كلمته أمام إطارات وزارة الداخلية، خلال اجتماع تحضيري للدخول الاجتماعي المقبل، بمقر الوزارة، الخميس، إنّ "الذين يريدون أن يقتاتوا من يوميات المواطن عشية كل استحقاق سياسي مغردين خارج السرب عليهم أن يعوا بأن المواطن الجزائري لا يختبر في حب وطنه ومساندته لمؤسسات دولته ودعمه الكامل واللامشروط لأن واستقرار بلده والتفافه حول جيشه".

وساق وزير الداخلية، في كلمته ردودا على دعاة المرحلة الانتقالية في الجزائر، فأكد أن الجزائر وصلت نضجا سياسيا في الممارسات الديمقراطية التي تعززت بمبادئ وقيم جديدة جاء بها التعديل الدستوري، مضيفا أنها مكاسب عززت صلابة مؤسساتنا الدستورية وأحاطت الممارسة السياسية في الجزائر بكل الضمانات القانونية. كما تضمن ردودا على منتقدي أوضاع الحريات في الجزائر، فأكد أن الدستور الجديد وسع مجالات حريات المواطن وعزز حقوقه السياسية وحقه في التنمية المستدامة، التي أكد أنها لن تتأتّى إلا ببسط سلطان القانون.

وفي ملف الاحتجاجات التي تشهدها بعض الولايات الجنوبية والهضاب العليا، شدد وزير الداخلية، على أنّ إمكانيات مادية وبشرية كبيرة تمّ حشدها من أجل الارتقاء بالتنمية عبر الوطن، مع إعطاء الأولورية للولايات الجنوبية والهضاب العليا والمناطق الحدودية، التي قال إنها ينبغي أن تستفيد من نصيبها التنموي، تجسيدا لتعليمات الرئيس بوتفليقة، مشيرا إلى أنّ أدلة الحكومة على ذلك تتمثل في قرارات إعادة إحياء صندوقي تنمية الهضاب العليا والجنوب وحشد الموارد المالية لفائدة ساكنة هذه المناطق وكذا تنمية المناطق الحدودية، التي استفادت من برامج تنموية واعدة وهامة تم تمويلها من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، معتبرا أن هذا أكبر دليل على إيمان رئيس الجمهورية العميق، بتحقيق تنمية متوازنة تراعي خصوصيات كلّ مناطق الوطن. كما ذكّر نور الدين بدوي، أنّ الرئيس بوتفليقة، ورغم الصعوبات المالية، فقد قرر العام الماضي، رفع التجميد عن المشاريع التي لها أثر مباشر على حياة الساكنة، لاسيما قطاعات التربية، السكن، الصحة، المياه والطاقة، لما لها من انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين.

ودعا بدوي كافة أطياف المجتمع، إلى التجنّد أكثر من أيّ وقت مضى للتحلي باليقظة والرقي إلى مستوى المؤسسات الدستورية والتضحيات الجسام لكافة أفراد لأسلاك الأمنية، مذكرا بأنه لولا التفاف المواطنين حول المؤسسات الدستوية خلال العشرية السوداء، لما استطاعت الجزائر الخروج من نفقها منتصرة على الارهاب الهجمي الذي ماتزال بقاياه تتخبط ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

بالنسبة لتحضيرات الحكومة للدخول الاجتماعي المقبل، أكد وزير الداخلية، أن هذه السنة ستكون خاصة بالنظر للتعداد والامكانيات التي سخرت في هذا المجال، عن طريق تشكيل اللجان القطاعية كل في مجال اختصاصه والتي تمتد محليا عبر كل ولايات الوطن وبلدياتها.

حكيمة ذهبي

 

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