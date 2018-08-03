سحب مصحف "الحاذق الصغير" بسبب أخطاء

اللجنة الوزارية لتدقيق ومراجعة المصحف تستأنف عملها

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، استئناف اللجنة الوزارية لتدقيق ومراجعة نسخ المصحف عملها بعد تنصيبها من طرف الوزير محمد عيسى، في حين دعت إلى سحب النسخ المتداولة من المصحف الموسوم بـ" الحاذق الصغير" الذي ضبطه ونسقه عبد الحميد رياش بسبب ورود أخطاء فيه، حسبها.

أعلمت وزارة الشؤون الدينية جميع متعاملي طباعة المصحف ونشره وتوزيعه، أنّ اللجنة الوزارية لتدقيق ومراجعة المصحف بدأت عملها، وأضافت في بيان لها أنّه يمكن للمتعاملين أن يتصلوا بمصالح الوزارة وفق نفس الإجراءات المعتادة من أجل استئناف نشاطه، وأردفت أنه بإمكان هؤلاء الذين ألغيت رخصهم تبعا لحلّ اللجنة السابقة أن يتقدّموا بطعون للجنة الجديدة لدراسة ملفاتهم من جديد على ضوء القواعد العلميّة للرسم القرآني.

وفي ذات السياق دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أول أمس، إلى سحب النسخ المتداولة من المصحف الشريف الموسوم بـ"الحاذق الصغير" الذي ضبطه ونسقه عبد الحميد رياش بسبب ورود أخطاء فيه، حسب ما أفاد به بيان للوزارة، وأوضح ذات المصدر أن الوزارة "تنبه إلى ورود أخطاء في هذا المصحف الذي ضبطه ونسقه عبد المجيد رياش، ونشرته دار ابن الحفصي للطباعة والنشر لصاحبها عبد المجيد رياش"، وأردف البيان "لذلك تطلب الوزارة من جميع أئمة المساجد سحبه من رفوف المصاحف، وتدعو جميع أساتذة القرآن الكريم في المدارس القرآنية والزوايا إلى منع تداوله بين الطلاب"، وأكد ذات المصدر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى جميع الجهات ذات الصلاحية لمنع هذا المصحف من التداول وسحب رخصة طبعه.

يشار إلى أن مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية حدد شروط وكيفيات التّرخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه، حيث يتعين على كل شخص يريد نشر هذا الأخير أو طبعه أو تسويقه أو استيراده، عدم الشروع في أي إجراء مهما كان قبل حصوله على الترخيص المسبق، ويخضع المصحف أو أي جزء منه إلى الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالشؤون الدينية، على أن يخلو الكتاب من الأخطاء مع مراعاة رواية ورش عن الإمام نافع.

زين الدين زديغة