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الاتفاق على انعقاد جلسات وطنية كبرى للخروج بنموذج جديد للدعم الاجتماعي

غول يؤكّد أنّ حزبه متخندق مع دعاة العهدة الخامسة ويرفض الانتقال الديمقراطي

  03 أوت 2018 - 14:39   قرئ 23 مرة   0 تعليق   الوطني
غول يؤكّد أنّ حزبه متخندق مع دعاة العهدة الخامسة ويرفض الانتقال الديمقراطي

أعلن رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، عمار غول، أنّ التوافق الذي وُجد مع حركة مجتمع السلم، يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أنّ تشكيلته السياسية قد اختارت خندقها المتمثل في الانضمام إلى دعاة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى عهدة خامسة.

وقال غول، في تصريحه على هامش استقباله رئيس حركة "حمس" عبد الرزاق مقري، الخميس، بمقر "تاج" بالعاصمة، إنّ حزب تجمع أمل الجزائر موقفه من الرئاسيات محسوم، وهو دعم رئيس الجمهورية للترشح لعهدة رئاسية خامسة، وتم الاتفاق مع حمس على ضرورة أخلقة العمل السياسي ومكافحة الفساد.

وأفاد عمار غول، أنّ التوافق الموجود بين حزبه وحركة مجتمع السلم، يتمثّل في الذهاب إلى اقتصاد وطني مبني على ستة قطاعات السياحة، الفلاحة، الصناعة الخدمات، اقتصاد المعرفة والطاقات المتجددة.

 فيما يخص الملف الاجتماعي، اتفق الحزبان على ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير جديدة تعي المرحلة، حتى لا يكون سبب في عرقلة الملف الاقتصادي، وذلك من خلال توافق الأحزاب والشركاء الاجتماعيين على تنظيم جلسات كبرى تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تهدف إلى الخروج بنموذج خاص بالتحويلات الاجتماعية، حتى يتحسّن التكفل بالطبقة الضعيفة والمتوسطة وتوجيهها إلى 5000 ألف شاب. في الملف الإقليمي اتفق الحزبان على أن الجزائر مستهدفة من أجندات أجنبية، ودعا إلى أخذ العبر فيما يسمى بالربيع العربي.

وأكد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، أن حزبه وطني جامع ليس له في الساحة السياسية خصم أو عدو، ويتعامل مع جميع الأحزاب خدمة للوطن، مشيرا إلى أهمية مبادرة حمس في حلحلة الكثير من الإشكاليات، معتبرا أن الملف ليس بالغريب عن حزبه الذي تطرق له خلال الجامعة الصيفية لسنة 2014، كما تناول في سنة 2016 مقترح التقارب السياسي حتى لا يكون التنافر وجدران وهمية وهو ما أكده خلال محطة التشريعيات حول حتمية وجود شبه إجماع وطني حول الملف الاقتصادي.

حكيمة ذهبي

 

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