قال إن لسونلغاز مستقبل واعد في الأسواق المغاربية والإفريقية

قيتوني يعلن عن تخفيضات بـ 65 بالمائة في تسعيرة الكهرباء لسكان الجنوب

أعلن وزير الطاقة والمناجم، مصطفى قيتوني، عن تخفيضات بنسبة 65 بالمائة في تسعيرة الكهرباء بالنسبة لسكان الجنوب، مؤكدا أن لمجمع سونلغاز "مستقبل واعد" في الأسواق المغاربية والإفريقية في مجال تصدير الكهرباء والاستثمار في الطاقات المتجددة.

أوضح قيطوني، على هامش الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية غيليزان، أن سكان الجنوب سيستفيدون من تخفيضات تقدر بـ 65 بالمائة من تسعيرة الكهرباء، مشيرا إلى أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء بولايات الجنوب، قليلة، قائلا إن ما تم تسجيله متعلق بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وكشف ذات الوزير عن بلوغ حجم الاستهلاك الوطني للكهرباء أزيد من 13900 ميغاواط من مجموع 16 ألف ميغاواط تنتجها مؤسسة سونلغاز، وهو ما يؤكد أن الشبكة مستقرة بالرغم من بعض الانقطاعات التي لم تستمر لمدة طويلة وتم حلها.

وفي سياق ذي صلة، أكد قيتوني أن مجمع سونلغاز يقوم حاليا من خلال فرعين تابعين له بإنجاز محطة لتوليد الكهرباء تعتمد على الطاقة الشمسية بالسودان وقريبا في مالي ودول إفريقية أخرى كما أنه في مرحلة متقدمة من التفاوض لتصدير الطاقة الكهربائية إلى تونس وليبيا، قائلا إن "المجمع العمومي يقوم حاليا بتسيير محطات توليد الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق الوطن بالاعتماد على الكفاءات الجزائرية من مهندسين وتقنيين ودون مساعدة أجنبية وهو ما يجعله يتطلع لتصدير هذه الخبرة إلى العديد من الدول".

وبلغت نسبة الاندماج الخاصة بتقنيات وتجهيزات هذه المحطات 75 في المائة كما أن التحكم في توليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية مكن من إنتاج 400 ميغاواط يزيد من فرص المجمع في الأسواق الخارجية على حد قوله.

وبشأن تلبية الاحتياجات الوطنية من الطاقة الكهربائية، أكد الوزير أن مجمع سونلغاز قادر على مواجهة الطلب المتزايد والتحكم في الانقطاعات التي يسببها الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وخصوصا في مناطق الجنوب.

لطفي ع