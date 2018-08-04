إنقطاع التزود بالماء الشروب في6 بلديات غرب العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير”سيال”وحدة العاصمة في بيان لها أن إنقطاعات في التزود بالماء الصالح للشرب مس عدة بلديات من غرب العاصمة.

وبحسب ذات البيان،فإن سبب الإنقطاعات يعود “لعطب”أصاب شبكة توزيع الكهرباء لشركة سونلغاز المزودة للمحطة الرئيسية بدرارية.

تسبب العطل في توقيف التزود بالمياه لكل من درارية بابا حسن،خرايسية،العاشور وأولاد فايت و بلدية الدويرة.

وأضاف بيان المؤسسة،أن فرقها تعمل جاهدة لتزويد هذه البلديات التي أصابها العطب بالمياه الصالحة للشرب.

وأوضحت شركة سيال على أن الأعطاب ستصلح وسيعود التزود بشكل عادي بداءا من اليوم السبت 04 أوت 2018.

وقدمت “سيال” إعتذارها لزبائنها وأكدت بأنها تضع الرقم الأخضر 1594تحت الخدمة طوال أيام الأسبوع.