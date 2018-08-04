التعرف على هوية الإرهابيين المقضى عليهم بسكيكدة

تم أمس الجمعة، التعرف على هوية الإرهابيين الخطيرين الأربعة، المقضى عليهم بعزابة بولاية سكيكدة يوم 30 جويلية المنصرم من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة بيسي ببلدية عزابة، ولاية سكيكدة (الناحية العسكرية الخامسة) يوم 30 يوليو2018، والتي مكنت من القضاء على أربعة (4) إرهابيين خطيرين، واستغلالا للمعلومات، تم اليوم 3 أغسطس 2018، التعرف على هوية هؤلاء المجرمين المقضى عليهم".

وأضاف البيان أن الأمر "يتعلق بكل من المسمى حمودي عمار، المكنى محمد أبو ضرار، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994، المسمى مزهود معاذ، المكنى مراد أبو عبد السلام، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009، المسمى يوسفي خالد، المكنى القعقاع داودي، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008، والمسمى بينينال رابح، المكنى عبد الله المتيري الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995".