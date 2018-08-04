الجيش يدمّر3 قنابل تقليدية الصنع بتيبازة ومخبأين للإرهاب في بومرداس

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،أمس الجمعة ، 03 قنابل تقليدية الصنع بولاية تيبازة.

فيما دمّرت مفرزة أخرى للجيش، مخبأين للإرهابيين ببومرداس،حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت.

وحسب ذات البيان، فإنّ مفرزة للجيش الوطني الشعبي، كشفت مخبأ يحوي مولدا كهربائيا و03 ألواح للطاقة الشمسية ببرج باجي مختار.

من جهة أخرى، أوقفت عناصر الدرك الوطني بتمنراست، 4 مهربين، وحجزت مركبة رباعية الدفع.

وفي سياق متصل، ضبط عناصر الدرك الوطني، 2 كيلوغرام من الكيف المعالج وأوقفت شخص.

بالإضافة إلى حجز سيارة ومبلغ مالي، بكل من عين تيموشنت و تلمسان.

وحسبما جاء في بيان الوزارة أيضا وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي و الدرك الوطني، (27) مهاجرا غير شرعي.

المهاجرين من جنسيات مختلفة تمّ توقيفهم في كلّ من تلمسان، عين صالح وغرداية.

فيما تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية لــ 22 شخص على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة والقالة من طرف عناصر حرس السواحل.