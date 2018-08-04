بلمداح يدعو الجالية إلى المساهمة في محاربة الظاهرة

تدوين الشكاوى لمحاربة الابتزاز والرشوة وسرقة الأمتعة

طالب النائب عن الجالية بالمنطقة الرابعة أمريكا وأوروبا عدا فرنسا، نور الدين بلمداح، أفراد الجالية والجزائريين المسافرين عبر مطارات الجزائر بتدوين شكاويهم المتعلقة بحالات الابتزاز والرشوة التي يتعرضون لها في المطارات وكذا سرقة أمتعتهم، في سجل الشكاوى الموجود على مستوى المطارات، من أجل المساهمة في القضاء على حالات سوء الاستقبال التي يشتكون منها.

ذكر بلمداح في تدوينة له عبر حسابه الرسمي في "فايسبوك"، موجهة لأفراد الجالية الذين يقصدون التراب الوطني عبر مختلف المطارات، أنّه يشجع الجالية على كتابة الشكاوى للمسؤولين والتدوين في سجلّ الشكاوى الموجود على مستوى المطار، مؤكدا أن هذا الإجراء في غاية الأهمّية.

وأشار النائب عن الجالية إلى أن الوزير الأول عندما اطلع رفقة وزير النقل على ملف فتح وسرقة حقائب المسافرين بمطار هواري بومدين، أوفد لجنة تحقيق وزارية إلى المطار لمعاينة سجل الشكاوى والاطلاع على عدد الحالات المسجلّة فوجدوها ضئيلة جدا وكذلك محاضر التبليغ عن السرقات التي وجدوا أنها تعد على الأصابع. وأضاف بلمداح أنه اجتمع بعدها مع مسؤولي المطار، أين أعلمه مراقب الشرطة بوجود ثلاث شكاوى فقط مدونة في محضر سماع بمقر شرطة المطار طيلة هذه السنة.

وأكّد نور الدين بلمداح "أن القضاء على سوء الاستقبال والرشوة والابتزاز في مطاراتنا وموانئنا يتطلب من جاليتنا التبليغ عن كل من يساومهم، بطلب التحدث مع مسؤوله وإبلاغه بما حدث وكتابته في سجل الشكاوى، مع كتابة اسم ومواصفات المبتّز، والتوجه لمقر الشرطة في الميناء أو المطار وترسيم ذلك في محضر سماع، وكتابة تقرير إلى مديره العام أو وزارته الوصية، والكتابة أسفله: نسخة إلى النائب عن الجالية في المنطقة التي ينتمي إليها المواطن".

وكان بلمداح قد وجه بتاريخ 19 جوان الماضي سؤالا إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، تحدث فيه عن الصعوبات التي يتلقاها المغتربون وهم يدخلون أرض الوطن عبر الموانئ والمطارات، واصفا الأمر بأنّه "ابتزاز". وأكد بلمداح: "سبق وقلت مرارا وتكرارا إنّ التقشّف يجب أن لا يطال اقتناء معدات مراقبة حديثة للجمارك، لكنّكم تتركونهم يبتزون جاليتنا في الموانئ، من خلال تعمّد التفتيش الكلي لمحتويات سياراتهم، في غياب متعمّد لكاميرات المراقبة"، مضيفا أن "من يدفع (رشوة) يخرج ومن لا يدفع يتعرّض للمضايقة، في حين أنّ التجار يخرجون من الموانئ بسلاسة معزّزين مكرّمين بسبب شركاء لهم من أعوان الجمارك". ودعا المتحدث الحكومة إلى "القضاء على هذه الظواهر المشينة والمسيئة من قبل بعض أعوان الجمارك الذين يطمعون حتى في حبّة موز".

حكيمة ذهبي