تسجيل ثلاثة غرقى خلال48 ساعة

تم تسجيل ثلاث حالات وفاة غرقا خلال الـ 48 ساعة الأخيرة على مستوى الشواطئ والبرك المائية بكل من ولايات الشلف، وهران وبرج بوعريريج.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، أن الأمر يتعلق بمراهق يبلغ من العمر 16 سنة توفي غرقا على مستوى شاطئ كيوان في منطقة صخرية ممنوعة للسباحة ببلدية وادي قوسيم (ولاية الشلف)، وشاب يبلغ من العمر 19 سنة لقي حتفه غرقا بالشاطئ المحروس لبلدية مرسى الحجاج بولاية وهران، بالإضافة إلى شاب يبلغ من العمر 29 سنة توفي غرقا في بركة مائية بالمكان المسمى نعايم ببلدية حسناوة (ولاية برج بوعريريج).