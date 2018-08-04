اكتمال التحضيرات لفتح المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا

شريط الاخبار
الجيش يحاصر اثنين من أقرب أمراء زعيم القاعدة "دروكدال" بسكيكدة بلماضي يرفع التحدي ويراهن على كان 2019 و2021 سياسيون يريدون أن يقتاتوا من يوميات المواطن عشية الرئاسيات إيطاليا تُغري الدول المغاربية بمليار أورو لتسريع ترحيل "الحراقة" لهبيري ينهي مهام رئيس مصلحة حماية الشخصيات الـ"في أي بي" حرائق الغابات تأرق السلطات و5 أرتال متنقلة لتفادي الخسائر خبراء يرافعون للتصدي للأمراض الجنسية المتنقلة وفيروس السيدا بلماضي يرتدي عباءة المنقذ ويقسم الجزائريين الداخلية تستنفر إطاراتها تحضيرا للدخول المدرسي المقبل "6 ملايين أضحية في متناول الجزائريين هذا العيد" الجزائر تشتري 360 ألف طن من القمح أسعار النفط تستقر عند 73.40 دولارا للبرميل انخفاض أسعار المواد الغذائية خلال جويلية المنصرم 15.5 مليون مشترك وإيرادات بـ 23.1 مليار دينار استكمال المخطط الوطني لمحاربة الجفاف نهاية 2018 لافارج "هولسيم -الجزائر" تصدر 40 ألف طن من مادة الكلينكر مجمع الميكانيك العمومي يصدر نحو تونس ونيجيريا الأمين العام وموظفتان ببلدية اولاد فايت يزوّرون ملف قاعدي لسيارة اتهامات لولاة ورؤساء دوائر بالتسبب في إلغاء مهرجانات غابات سيدي إدريس، حجر شواط، الغوفي وتامغوث تحت المراقبة «آخر الزمان» للمخرجة ياسمين شويخ يفتك الوهر الذهبي للأفــــلام الطويلة زطشي يتلاعب بمشاعر الجزائريين من جديد "إقوجدال" تحيي الذكرى الـ24 للمقاومة ضد الإرهاب اقتناء مليوني جرعة من اللقاح لمكافحة الحمى القلاعية 14 أوت آخر أجل لإيداع ملفات الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة تحييد أكثر من 200 إرهابي منذ بداية العام الجيش يعزز قدراته القتالية ويحصل على 310 نسخ من دبابات "شيلكا" حجز أكثر من 2 مليون أورو ببئر العاتر في تبسة "تصريحات قايد صالح لا تعنيني ويقصد بها أشخاصا آخرين" وزارة الفلاحة تضع خطة استعجالية للقضاء على الحمى القلاعية المتعاملون الاقتصاديون مدعوون لتقديم مقترحاتهم للجنة الاستشارية الطاقات المتجددة ستعوض 60 بالمائة من الكهرباء الريفية برنامج لقاءات مكثّف بين أحزاب التحالف الرئاسي زعلان يمنح الضوء الأخضر لإعادة تهيئة محطة المسافرين بالخروبة أسعار البرنت دون 73 دولارا للبرميل تشغيل جزئي لمحطة تحلية مياه البحر بتيقزيرت في تيزي وزو مصرف السلام يفتح فرعا جديدا بحيدرة ولاة ورؤساء دوائر يحتقرون المواطنين ويدفعونهم لـ غزو الشوارع مناقصة وطنية لإنتاج 150 ميغاواط من الطاقات المتجددة أسعار النفط تتراجع وتسجل 74 دولارا للبرميل
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. اكتمال التحضيرات لفتح المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا

اكتمال التحضيرات لفتح المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا

  04 أوت 2018 - 15:04   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
اكتمال التحضيرات لفتح المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا

من المنتظر أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة فتح المعبر الحدودي بين الجزائر و موريتانيا على مستوى ولاية تندوف.

وقد تأكدت الجاهزية الكاملة  للمركز الحدودي  البري بين البلدين في انتظار التدشين الرسمي ليتحول بذلك المركز الحدودي بوابة للجزائر على دول جنوب غرب إفريقيا على غرار السينغال كوت ديفوار وغانا وهو ما سيتيح  انتشارا آخر للمنتجات الجزائرية .

ويعتبر الطرفان المعبر نقطة حدودية محفزة للتبادلات التجارية بين البلدين ومحركا للواقع الاقتصادي للمنطقة، كما يسمح بضبط وتأمين الحدود المشتركة و مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات