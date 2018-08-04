اكتمال التحضيرات لفتح المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا

من المنتظر أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة فتح المعبر الحدودي بين الجزائر و موريتانيا على مستوى ولاية تندوف.

وقد تأكدت الجاهزية الكاملة للمركز الحدودي البري بين البلدين في انتظار التدشين الرسمي ليتحول بذلك المركز الحدودي بوابة للجزائر على دول جنوب غرب إفريقيا على غرار السينغال كوت ديفوار وغانا وهو ما سيتيح انتشارا آخر للمنتجات الجزائرية .

ويعتبر الطرفان المعبر نقطة حدودية محفزة للتبادلات التجارية بين البلدين ومحركا للواقع الاقتصادي للمنطقة، كما يسمح بضبط وتأمين الحدود المشتركة و مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود.